Basket: Venezia vince anche contro Varese, Reggio Emilia supera Treviso

Aspettando il posticipo di domani sera, che vede impegnata la Virtus Bologna in quel di Napoli, la Reyer Venezia vive una notte in solitaria in testa alla classifica. La squadra di coach Neven Spahija si conferma a punteggio pieno, trionfando per la quinta volta consecutiva. Questa volta è Varese a cadere al Taliercio per 102-88, con i lombardi che crollano nel terzo quarto e restano con solo una vittoria all’attivo.

Ottimo inizio di Venezia, che è avanti di dodici punti alla prima sirena. Varese dimezza lo svantaggio all’intervallo, ma è al rientro dagli spogliatoi che la Reyer costruisce il break decisivo (21-10). Grande prestazione di Kyle Wiltjer con 22 punti e di un ottimo Jeff Brooks, che mette a referto 21 punti con 4/4 dall’arco. A Varese non bastano i 21 punti di Davide Moretti.

Prosegue l’ottimo inizio di campionato della Unahotels Reggio Emilia, che vince davanti al proprio pubblico per 93-86 contro una Nutribullet Treviso sempre ultima e ferma a zero punti. La panchina di Frank Vitucci potrebbe essere anche a rischio dopo questo quinto ko consecutivo.

Una partita che ha visto grande equilibrio nel primo tempo. Poi l’allungo nel terzo quarto, con i padroni di casa che toccano la doppia cifra di vantaggio e amministrano il risultato. Il mattatore è Langston Galloway con 29 punti, ma importantissima anche la doppia doppia di Kevin Hervey (22 punti e 10 rimbalzi). Per Treviso i migliori sono stati Terry Allen (24) e D’Angelo Harrison (21)

I TABELLINI DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – OPENJOBMETIS VARESE 102-88 (35-23, 23-29, 21-10, 23-26)

Venezia: Spissu 5, Casarin 4, De Nicolao 2, O’Connell, Janelidze, Brooks 21, Simms 7, Wiltjer 22, Brown Jr. 14, Tucker 18, Tessitori 9

Varese: Shahid 12, Cauley-Stein 8, Woldentensae 8, Zhao, Moretti 21, Librizzi 2, Virginio, Hanlan 16, McDermott 15, Assui, Brown 6

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – NUTRIBULLET TREVISO 90-83 (26-23, 20-20, 23-15, 21-25)

Reggio Emilia: Weber 12, Hervey 22, Galloway 29, Atkins 6, Grant 4, Camara, Cipolla, Faye 2, Smith 11, Uglietti, Vitali 4, Chillo

Treviso: Harrison 21, Torresani 3, Young 17, Mezzanotte 6, Allen 24, Booker 9, Tadiotto, Zanelli, Faggian, Scandiuzzi, Camara 3.