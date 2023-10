Svezia-Italia, Nations League calcio femminile: programma, orario, tv, streaming, probabili formazioni

Martedì 31 ottobre, alle ore 18.30 (diretta tv su Rai 2 HD), la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà il quarto impegno della Nations League 2023-2024. La competizione che mette in palio due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e andrà a delineare il quadro delle formazioni qualificate agli Europei del 2025 vedrà le azzurre in Svezia, affrontando la compagine di casa al Malmö New Stadium.

La squadra di Andrea Soncin, sconfitta negli ultimi scampoli del confronto all’Arechi di Salerno dalle campionesse del mondo della Spagna, vorrà replicare lo stesso approccio avuto contro la Roja. Il bilancio dopo i primi tre incontri del Gruppo 4 della Lega A di Narions League è di una vittoria e due ko, uno dei quali proprio contro le scandinave a Castel di Sangro.

Sarà una sfida molto difficile, contro una compagine che occupa la posizione n.1 del ranking FIFA e vincitrice dell’ultima sfida di questa rassegna contro la Svizzera, grazie a una rete messa a segno da Eriksson. Qualora le azzurre riuscissero a sorprendere le svedesi e a imporsi, raggiungerebbero la squadra allenata da Gerhardsson a quota sei punti, dando seguito al confronto a distanza per il secondo posto nelle ultime due giornate del raggruppamento in programma a dicembre. Valutando lo storico, i precedenti sorridono alla Svezia, che ha vinto 17 dei 26 confronti disputati, ma si spera di invertire il trend in qualche modo, mettendo sul rettangolo verde lo spirito che si è notato nelle prime tre partite.

La partita tra Svezia e Italia, valida per la Nations League 2023-2024 di calcio femminile, andrà in scena martedì 31 ottobre (ore 18.30) al Malmö New Stadium e sarà trasmessa in diretta tv da Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport seguirà l’incontro con la consueta DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 31 ottobre

Ore 18.30 Svezia vs Italia al Malmö New Stadium – Diretta tv su Rai 2 HD.

SVEZIA-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.

SVEZIA-ITALIA: PROBABILI FORMAZIONI

SVEZIA (4-3-3): Musovic; Bjoern, Sembrant, Eriksson, Andersson; Angeldal, Asslani, Seger; Rytting Kaneryd, Blackstenius, Jakobsson. All.: Gerhardsson

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Galli; Glionna, Bonansea, Giacinti. All.: Soncin.

Foto: LiveMedia/Cinzia Camela