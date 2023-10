NASCAR, il Charlotte Roval si prepara per il secondo verdetto dei Playoffs

La NASCAR si prepara per il secondo verdetto dei Playoffs nell’imprevedibile location del Charlotte Roval. Tutto è pronto nello Stato del North Carolina per un evento molto particolare, altri quattro piloti perderanno infatti automaticamente la chance di contendersi il titolo.

Regna l’incertezza alla vigilia di una manifestazione in cui storicamente sono stati infiniti i colpi di scena. La Cup Series torna per la seconda volta nella stagione all’interno del catino di Concord, ma questa volta non utilizzerà l’ovale.

Da un paio di stagioni a questa parte si utilizza infatti il Roval, road course che si articola all’interno della tradizionale sede della Coca-Cola 600. Stimo parlando dell’ultimo ‘non ovale’ del campionato, percorso unico nel suo genere in cui ogni errore può costare caro.

Tyler Reddick (-2), Ross Chastain (-9), Bubba Wallace (-9) e Kyle Busch (-26) sono coloro che attualmente sono a rischio eliminazione. La situazione può cambiare velocemente nella giornata di domenica, come sempre una singola vittoria prescrive automaticamente il passaggio alla prossima fase dei Playoffs.

La ‘ Bank of America Roval 400′ si svolge dal 2018, Ryan Blaney (2018), Kyle Larson (2021) e Christopher Bell (2022) sono coloro che vantano almeno un successo nell’albo d’0ro della corsa. Sono due, invece, i sigilli da parte di Chase Elliott che come noto non fa parte dei Playoffs.

Da segnalare una significativa modifica nella gara di questo fine settimana. Anche nelle ripartenze verrà percorsa l’ultima chicane presente sul percorso prima della linea del traguardo, segmento che precedentemente veniva omesso per i restart. L’obiettivo è quello di sgranare il più possibile il gruppo prima della frenata di curva 1, un esperimento già utilizzato quest’estate nel road course di Indianapolis.

