NASCAR Cup Series, Talladega: Blaney vince su Harvick in volata

Ryan Blaney svetta a Talladega nella NASCAR Cup Series. L’americano di Penske vince in volata su Kevin Harvick e strappa un pass certo per il ‘Round of 8’ dei Playoffs, perfetto nel giro finale a sorprendere i rivali prima dell’ingresso in curva 3-4. Nona affermazione in carriera per il 29enne americano, terza nell’iconico Superspeedway di Lincoln (Alabama).

Ryan Blaney ( Menards/Pennzoil Ford #12) ha firmato la Stage 1, fase molto concitata che nel finale ha visto in difficoltà Ross Chastain (Worldwide Express Chevrolet #1). Il nativo dello Stato della Florida è entrato in contatto con Kyle Busch (X World Wallet Chevrolet #8), la coppia era in bagarre per il primato insieme a Ricky Stenhouse Jr. (Sara Lee Artesano Bakery Bread Chevrolet #47).

Il #1 del Trackhouse Racing è stato successivamente costretto al ritiro, il primo colpo di scena significativo della serata di Talladega. La parte iniziale della competizione ha visto in difficoltà anche Christopher Bell ( DEWALT Electrical Solutions Toyota #20), costretto ad alcune importanti riparazioni dopo la conclusione del primo segmento dell’evento.

La Stage 2, invece, non ha avuto dei colpi di scena particolari. Brad Keselowski (Solomon Plumbing Ford #6) ha avuto la meglio in volata, abile a beffare nella seconda parte del giro conclusivo la Chevy Camaro #24 di William Byron. Menzione d’onore per quest’ultimo, unico già certo di passare al ‘Round of 8’ prima delle green flag di Talladega grazie al successo di settimana scorsa in Texas.

Il secondo colpo di scena è arrivato a meno di 30 giri dalla conclusione con un incidente che ha visto l’uscita di scena di Brad Keselowski. Il #6 del RFK Racing è stato coinvolto in una carambola in corrispondenza della linea del traguardo, crash che ha visto in difficoltà anche Carson Hocevar (Sunseeker Resorts Chevrolet #42), Ty Gibbs (Monster Energy Toyota #45) e Austin Cindric (Discount Tire Ford #3).

Gli ultimi 10 giri non hanno visto bandiere gialle con le auto di Hendrick Motorsport che hanno provato a monopolizzare la scena. L’ultimo passaggio è stato caratterizzato da un deciso attacco di Ryan Blaney che per 12 millesimi si è imposto in volata su Kevin Harvick, presente per l’ultima volta in carriera nella mitica location di Talladega.

Appuntamento da non perdere settimana prossima al ‘Charlotte Roval’ per la seconda prova che toglierà quattro protagonisti dalla lotta per il titolo 2023.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES TALLADEGA (Playoffs – Round of 12)

1 12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 188 49.344 194.066 49.143 194.86 5

2 4 RUN Kevin Harvick Frd 188 0.012 0.012 49.331 194.117 48.608 197.005 7

3 24 RUN William Byron (P) Chv 188 0.061 0.049 49.327 194.133 49.011 195.385 6

4 11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 188 0.177 0.116 49.354 194.027 48.843 196.057 8

5 7 RUN Corey LaJoie Chv 188 0.234 0.057 49.469 193.576 48.944 195.652 8

6 2 RUN Austin Cindric Frd 188 0.339 0.105 49.422 193.76 49.132 194.904 8

7 31 RUN Justin Haley Chv 188 0.340 0.001 49.246 194.452 49.067 195.162 6

8 9 RUN Chase Elliott (P) Chv 188 0.395 0.055 49.590 193.103 49.202 194.626 5

9 41 RUN Ryan Preece Frd 188 0.427 0.032 49.431 193.725 48.930 195.708 7

10 36 RUN Riley Herbst Frd 188 0.441 0.014 49.730 192.56 48.779 196.314 6

11 99 RUN Daniel Suarez Chv 188 0.449 0.008 49.488 193.501 49.148 194.84 6

12 13 RUN Chandler Smith Chv 188 0.479 0.030 49.455 193.631 49.064 195.174 6

13 38 RUN Todd Gilliland Frd 188 0.499 0.020 49.323 194.149 48.577 197.13 7

14 14 RUN Chase Briscoe Frd 188 0.527 0.028 49.263 194.385 48.868 195.956 12

15 20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 188 0.527 49.453 193.638 48.837 196.081 7

16 5 RUN Kyle Larson (P) Chv 188 0.528 0.001 49.648 192.878 49.210 194.595 5

17 45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 188 0.609 0.081 49.176 194.729 48.943 195.656 6

18 10 RUN Aric Almirola Frd 188 0.636 0.027 49.224 194.539 48.982 195.5 7

19 19 RUN Martin Truex Jr. (P) Tyt 188 0.686 0.050 49.428 193.736 49.207 194.606 7

20 17 RUN Chris Buescher (P) Frd 188 0.689 0.003 49.049 195.233 49.018 195.357 8

Foto. LaPresse