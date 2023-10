F1, gara in Messico sospesa: pauroso incidente di Kevin Magnussen

Spaventoso incidente nel corso del GP del Messico, quartultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Il danese Kevin Magnussen ha perso il controllo della Haas, nella zona dello “Snake” (secondo settore), a causa della rottura della sospensione posteriore sinistra, urtando violentemente le barriere.

Inizialmente la Direzione Gara aveva deciso, al 34° giro dei 71 previsti, di optare per l’ingresso della Safety Car, ma i grossi danni provocati dalla vettura di Magnussen, in riferimento alle protezioni, hanno imposto il regine di bandiera rossa e quindi la sospensione.

LAP 34/71

Lots of debris on the track and damage to the barriers following that Magnussen crash

RED FLAG #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/JpeqwrZomx

— Formula 1 (@F1) October 29, 2023