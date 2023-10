MTB Cross Country: Puck Pieterse vince la Coppa del Mondo! Berta Ã¨ sul podio nel giorno della prima di Stigger

La Coppa del Mondo 2022/23 di Cross Country ha la sua vincitrice della classifica generale: si tratta della neerlandese Puck Pieterse. Classe 2002, ha dominato la stagione portando la maglia di leader della generale dalla prima all’ultima corsa della sua stagione d’esordio nella categoria. Portando il suo totale di punti a 1741, diventa irraggiungibile per qualsiasi inseguitrice.

Poco importa dunque il sesto posto odierno, in una corsa resa difficile per lei dalle tante radici che si trovano sul percorso di Snowshoe, West Virginia, Stati Uniti. Dopo aver preso d’assalto il mondo del ciclocross (insieme alla connazionale e coetanea Fem van Empel), Pieterse si sta prendendo tutto anche nella mountain bike, con la Coppa del Mondo che si aggiunge al titolo europeo.

La gara odierna l’ha vinta un’altra talentuosissima interprete della disciplina, ovvero la 23enne austriaca Laura Stigger. Per lei, due volte Campionessa del Mondo juniores, si tratta della prima vittoria tra le elite in una carriera che sta iniziando a mantenere le promesse fatte tra il 2017 ed il 2018.

Secondo posto per la francese Loana Lecomte che ha preceduto di soli 9 secondi l’azzurra Martina Berta che raggiunge così il secondo podio in stagione dopo il secondo posto ottenuto in Val di Sole. Una gara solidissima da parte di Berta, in grado di rimanere sempre con le migliori per poi staccare la statunitense Savilla Blunk, che chiuderà quarta davanti al mito Jolanda Neff. Con questo risultato l’azzurra sale al settimo posto della generale con 1122 punti,

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini