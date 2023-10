MotoGP, Pedro Acosta ufficiale in KTM nel 2024. Augusto Fernandez farà posto al “Tiburon”

Dopo settimane di discussioni sembra che KTM abbia finalmente preso la sua decisione: Pedro Acosta sarà davvero un pilota di MotoGP nel prossimo campionato. Per quale motivo era “sub judice” questo approdo dello spagnolo nella classe regina? La casa di Munderfing, nonostante numerosi tentativi, non è stata in grado di implementare una nuova moto sulla griglia di partenza del Mondiale 2024, per cui lo scenario si era decisamente complicato.

Quattro erano (tra Red Bull KTM e Gas Gas Tech3) e quattro rimarranno. La questione più intricata, andando nello specifico, era legata ai contratti in essere con i piloti. Jack Miller e Brad Binder nel team factory erano blindatissimi, come nella squadra satellite Pol Espargarò e Augusto Fernandez avevano un contratto valido anche per la prossima annata. Dato che Dorna ha posto il vieto sulla quinta moto austriaca, KTM si è trovata in un vero e proprio ginepraio, dato che Pedro Acosta, a sua volta, aveva messo nero su bianco il suo approdo nella classe regina nel prossimo campionato.

Secondo quanto riportato da Speedweek, il rompicapo è stato risolto nella maniera più scontata di tutte: Augusto Fernandez è stato silurato per fare posto al giovane talento che sta per vincere il Mondiale di Moto2 a soli 19 anni. In poche parole, ok riconoscenza e contratti, ma farsi sfuggire un fuoriclasse in divenire come il classe 2004 sarebbe stato un peccato capitale che la scuderia austriaca non si poteva permettere. Quale sarà, quindi, lo scenario? Tutto invariato nel team Red Bull KTM con il duo Binder-Miller, mentre in Gas Gas Tech3 al fianco di Pol Espargarò correrà il nativo di Mazarròn.

A questo punto che fine farà Augusto Fernandez? Lo spagnolo passerà al ruolo di terzo pilota e collaudatore. Non propriamente il sogno di un giovane che aveva appena esordito nella MotoGP, ma che avrà la garanzia di poter disporre di 6 wild-card nel campionato 2024 per giocarsi le proprie carte.

