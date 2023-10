MotoGP, si farà la Sprint Race del GP d’Australia? Pioggia quasi certa e raffiche di vento in arrivo

Il programma del GP d’Australia 2023, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Phillip Island, è stato stravolta a causa delle avverse previsioni meteo. Inizialmente c’è stata un’inversione tra Gran Premio e Sprint Race, con la disputa della gara sulla distanza canonica dei 110 chilometri anticipata a oggi e lo svolgimento della gara veloce rinviata a domani. Johann Zarco ha vinto davanti a Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, con Jorge Martin in quinta posizione dopo aver subito quattro sorpassi nel corso dell’ultimo giro.

Nella giornata odierna, però, le previsioni si sono rivelate pessime anche per domani e gli organizzatori hanno così deciso di anticipare di un’ora lo svolgimento della Sprint Race, portandola alle ore 04.00 italiane. Dovrebbe piovere quasi sicuramente, visto che è annunciata una perturbazione con una probabilità del 90%, accompagnata da un vento che soffierà attorno ai 50 km/h. La domanda sorge spontanea: si farà la Sprint Race del GP d’Australia?

La pioggia è nei fatti certa, ma non dovrebbe essere particolarmente intensa e sulla carta potrebbero esserci le condizioni per poter correre. A meno che non si manifesti una situazione considerata pericolosa che costringa a non scendere in pista per ragioni di sicurezza. Maverick Vinales aveva espresso i propri dubbi: “Non è piacevole piegarsi a 12 °C e poi avere il vento“.

Si tratta di una gara importante per il Mondiale, dove ora Francesco Bagnaia conduce con 27 punti di vantaggio su Jorge Martin. Sul piatto i 12 punti che spettano al vincitore (9 per il secondo, 7 per il terzo, 6 per il quarto, 5 per il quinto, 4 per il sesto, 3 per il settimo, 2 per l’ottavo, 1 per il nono) prima degli ultimi quattro appuntamenti della stagione tra Thailandia, Malesia, Qatar e Valencia.

Foto: MotoGP.com Press