MotoGP, quando guiderà Marc Marquez la Ducati per la prima volta? C’è la data

Dopo 11 stagioni in Honda, Marc Marquez ha deciso di lasciare la casa nipponica per raggiungere il fratello Alex nel team Gresini a partire dalla prossima stagione. Si preannuncia dunque un 2024 scoppiettante per la MotoGP, con l’otto volte campione del mondo che avrà a disposizione l’attuale miglior moto della griglia e potrà tornare a battagliare per il titolo.

C’è grande attesa a questo punto per vedere all’opera il trentenne di Cervera con la Ducati, in vista di un possibile scontro tra titani per il Mondiale 2024 con i futuri compagni di marca Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Non è ancora ufficiale, ma a quanto pare HRC dovrebbe dare il via libera a Marc per guidare la Ducati già nei test invernali di Valencia.

Appuntamento fissato quindi il 28 novembre, ovvero il martedì successivo all’ultimo Gran Premio del Motomondiale 2023, in cui verrà disputata la prima giornata di collaudi in vista del prossimo campionato. Da capire se Marquez potrà provare già al Ricardo Tormo la Desmosedici GP23 che utilizzerà per tutta la stagione 2024 o se dovrà cominciare a lavorare con la GP22 attualmente a disposizione del team Gresini.

Dopo Valencia inizierà ufficialmente la post-season con i piloti che torneranno in pista due mesi più tardi in Malesia. Il circuito di Sepang ospiterà infatti tre giornate di test ufficiali dal 6 all’8 febbraio (oltre ad uno shakedown per rookie e collaudatori dall’1 al 3 febbraio), mentre le ultime prove generali si svolgeranno a Lusail dal 19 al 20 febbraio.

Credit: MotoGP.com Press