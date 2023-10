MotoGP, promossi e bocciati GP Thailandia 2023: Martin non molla, Bezzecchi e Quartararo danno tutto, Aprilia dietro la lavagna

I PROMOSSI

JORGE MARTIN (Ducati Pramac): inutile girarci attorno, il suo weekend di Buriram è stato eccellente e ha dimostrato che lo spagnolo, dopo i passi falsi di Mandalika e Phillip Island, non ha la minima intenzione di mollare la presa sul titolo. Passa da 27 a 13 punti di distacco in classifica e la netta sensazione che fino a Valencia tutto sarà il bilico.

MARCO BEZZECCHI (Ducati Mooney VR46): nonostante una condizione fisica non certo ideale e la consapevolezza che ormai il sogno del titolo è archiviato, il pilota romagnolo continua a dare il massimo in ogni occasione e anche ieri ha chiuso in rimonta al quarto posto a 2.0 secondi dalla vittoria. Lui non ha davvero nulla da rimproverarsi.

FABIO QUARTARARO (Yamaha): per un ex campione del mondo (appena due anni fa, anche se sembra passata una era geologica) un quinto posto non è certo da festeggiare in maniera clamorosa, ma con una moto non competitiva, appena può, sa ancora competere ai più alti livelli. Vedere un talento simile doversi accontentare delle briciole fa davvero male…

I BOCCIATI

APRILIA: sia Maverick Vinales, sia Aleix Espargarò, chiudono un fine settimana ampiamente da dimenticare. Il primo non va oltre la 18a posizione nella Sprint Race, quindi ieri non ha concluso la gara. Il suo vicino di box, invece, chiude quinto e ottavo. Per l’ennesima volta quando la moto di Noale sembra competitiva e pronta a fare la voce grossa, manca completamente le gare e si ritrova con un pugno di mosche in mano.

JACK MILLER (Red Bull KTM): mentre il suo compagno di scuderia Brad Binder centra una brillante terza posizione nella gara domenicale, l’australiano si ferma in 16a posizione a 17.6 secondi dalla vittoria. Per il momento la sua annata è molto al di sotto delle attese, e pensare a una inversione di tendenza proprio nelle ultime 3 uscite è fin troppo ottimistico…

ENEA BASTIANINI (Ducati Factory): 13° nella Sprint Race, 13° nella gara lunga. Un weekend decisamente anonimo per il pilota romagnolo che, tra problemi fisici, e poca conoscenza della nuova moto, proprio non riesce a ingranare la giusta marcia in questo 2023. Inutile dire che non veda l’ora di iniziare la nuova annata…

Foto: LaPresse