MotoGP, Aleix Espargaró: “Soddisfatto del terzo tempo, Martin fa la differenza”

Sono andate in archivio le qualifiche del GP della Thailandia, 17° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Buriram, il time-attack ha dato conferma dell’eccellente stato di Jorge Martin. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha ottenuto la pole-position a precedere Luca Marini (Ducati Mooney VR46) e l’altro iberico Aleix Espargaró in sella all’Aprilia ufficiale. In sesta piazza ha concluso il leader della classifica iridata, Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale).

Martin, quindi, ha impressionato e si candida al successo nella Sprint Race, che scatterà alle ore 10.00 italiane. Per quanto concerne Espargaró, il target sarà quello di mettersi in scia a “Martinator” e provare a tenere il suo ritmo, anche se sarà molto difficile.

“Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. L’Aprilia ha portato un nuovo forcellone con cui mi trovo bene, avendo un beneficio in termini di velocità. Ho buone sensazioni, certo dobbiamo fare i conti con un Martin che va fortissimo, facendo la differenza soprattutto in curva 1 e 12. Penso che le gomme per la gara saranno le medie, fondamentale partire bene e prendere Jorge come riferimento“, ha dichiarato a caldo, ai microfoni di Sky Sport, Aleix.

Vedremo quindi cosa accadrà dalle ore 10.00 con la Sprint, tenendo presente come e quanto il degrado della gomma anteriore possa incidere. Da notare il fatto che Michelin abbia portato una mescola con una carcassa un po’ più dura per le caratteristiche dell’asfalto del circuito thailandese.

Foto: LiveMedia//CordonPress