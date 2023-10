MotoGP oggi, GP Indonesia 2023: orari FP2, qualifiche e Sprint Race, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 14 ottobre, giornata piuttosto intensa in Indonesia, sede del quindicesimo round del Motomondiale 2023. Sul tracciato di Mandalika assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica che non darà respiro ai centauri, viste le tante zone della pista a veloce percorrenza.

Francesco Bagnaia sarà chiamato a risalire la corrente. Pecco, non rientrato nel novero dei qualificati alla Q2 odierna, dovrà iniziare le qualifiche dalla Q1 e non sarà semplice per lui. Il feeling con la Ducati non sembra eccezionale, al contrario del suo avversario principale in campionato, Jorge Martin. Lo spagnolo è parso, infatti, fin da subito in palla e oggi vorrà attaccare per conquistare pole e successo nella Sprint.

Vedremo di che cosa sarà Marco Bezzecchi. Il romagnolo, operatosi alla clavicola sinistra l’8 ottobre, non potrà essere al top della condizione, ma cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Fari puntati poi sulle due Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, velocissime venerdì, apparse decisamente adatte a questo tracciato.

Il sabato del GP d’Indonesia, quindicesimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne delle tre categorie.

CALENDARIO GP INDONESIA 2023 MOTOGP OGGI

Sabato 14 ottobre (orari italiani)

Ore 2.40-3.10 Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 3.25-3.55 Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.10-4.40 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.50-5.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 5.15-5.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 6.50-7.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 7.15-7.30 Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 7.45-8.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 8.10-8.25 Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 9.00, MotoGP Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP INDONESIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: il sabato del GP d’Indonesia, quindicesimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso nella sua totalità in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208). Vi sarà inoltre la copertura in chiaro offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race della massima cilindrata.

Diretta streaming: la copertura sarà garantita interamente da SkyGo e NOW, in chiaro per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della massima cilindrata su TV8.it. Le prove libere saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse