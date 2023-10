MotoGP, Marco Bezzecchi: “Oggi è stata durissima, ma ne è valsa la pena. Phillip Island sarà meno fisica”

Si è conclusa con un terzo posto nella Sprint ed un quinto nel GP dell’Indonesia 2023 l’incredibile settimana di Marco Bezzecchi, infortunatosi sabato scorso durante un allenamento al Ranch di Tavullia e operatosi domenica mattina per la frattura composta della clavicola destra. Il Bez si è reso protagonista di un recupero clamoroso, viaggiando in extremis verso Mandalika e raccogliendo punti pesanti nonostante il forte dolore.

“È stata dura, sono abbastanza stanco però ne è valsa la pena. Non mi aspettavo di fare un weekend del genere, sono contento. Oggi è stata durissima, ma il sorpasso su Binder all’ultimo giro con le poche energie residue è stato bello“, dichiara il romagnolo del Team Mooney VR46 ai microfoni di Sky Sport dopo la gara odierna chiusa nella top5 in rimonta.

Sul prossimo GP tra una settimana: “Secondo me Phillip Island sarà un po’ meno fisica rispetto a Mandalika. Dove faccio veramente fatica è in frenata ed in Australia per fortuna ci sono meno staccate. Non sarà facile, non mi aspetto di star bene e mi aspetto di soffrire per altri due weekend. Se stressi così tanto la spalla, è normale soffrire. Comunque secondo me adesso è leggermente più in discesa, ma di poco“.

Sul suo stato fisico: “Adesso sono abbastanza finito. La spalla sta bene ma mi fanno male tutti i muscoli che ci sono tra spalla, collo e pettorale, oltre alla punta della placca. Adesso cerco di riprendermi nei prossimi giri. I sorpassi all’ultimo giro? Quando sono lì mi viene qualcosa dentro che mi spinge oltre a qualsiasi cosa. Lo volevo troppo ieri e anche oggi, quindi ci ho provato ed è andata bene. Non era scontato“.

Credit: MotoGP.com Press