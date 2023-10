MotoGP, Marco Bezzecchi: “Lunedì dopo la gara sono stato male, ma ora va meglio rispetto all’Indonesia”

Il lungo weekend del Gran Premio d’Australia 2023 si è aperto per la MotoGP a Phillip Island con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui hanno parlato tutti e tre i protagonisti della corsa al titolo. Oltre a Bagnaia e Martin, anche Marco Bezzecchi ha risposto quindi alle domande dei media fornendo un aggiornamento importante sulle sue condizioni fisiche dopo l’operazione di undici giorni fa per la frattura composta della clavicola ed il clamoroso rientro in pista dell’ultimo fine settimana a Mandalika.

“Non è stato un weekend facile in Indonesia, è stato un tour de force tutta la scorsa settimana. Comunque fortunatamente tutto è andato bene. Lunedì sono stato male dopo la gara, ma per fortuna siamo venuti qui e ho iniziato subito a lavorare con il fisioterapista. Adesso va meglio. La spalla mi farà ancora un po’ male, non sarà il massimo per il finale di stagione, ma va sicuramente meglio rispetto all’inizio dell’ultimo weekend“, racconta Bez.

“Ho sentito dolore per tutto il fine settimana in Indonesia. Tutti i muscoli del collo ma anche il braccio ed il petto mi facevano male, non solo la clavicola. Quando sono arrivato qui ho fatto dei trattamenti per cercare di migliorare la situazione. I cambi di direzione su questa pista saranno stressanti dal punto di vista fisico. Forse il fatto che ci siano poche staccate può aiutarmi, però ci sono anche curve velocissime e sarà una sfida per il fisico. Comunque sto meglio rispetto a Mandalika. Spero che questa sia la volta buona per salire sul podio a Phillip Island“, aggiunge il romagnolo del Team Mooney VR46.

Il ducatista si trova in terza posizione nel campionato piloti a cinque round dalla fine con un distacco di 45 punti dallo spagnolo Jorge Martin e di 63 dal leader Francesco Bagnaia. Si profila dunque un tentativo di rimonta quasi impossibile per Bezzecchi, anche a causa di una forma fisica non ottimale dopo l’infortunio alla spalla rimediato in allenamento al Ranch di Tavullia.

Foto: Lapresse