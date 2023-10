MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non mi aspettavo il +18 in classifica, a Phillip Island attenzione al meteo”

Francesco Bagnaia si presenta carico e determinato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Il giovedì di Phillip Island ha proposto la consueta conferenza stampa che ha dato il via al weekend e il campione del mondo è apparso con le idee ben chiare nella sua mente.

La chiacchierata, ovviamente, ha preso il via da quanto avvenuto a Mandalika: “Vincere quella gara è stato fantastico. Dopo un periodo difficile tornare sul gradino più alto del podio, con una gara simile, partendo addirittura 13°, penso sia stato davvero bellissimo. Sono felice e soddisfatto soprattutto del feeling che ho ritrovato con la mia moto. Era incredibile in Indonesia, ottimo anche il grip e perfetta la staccata. In poche parole tutto era cambiato in una sola settimana”.

La pista di Phillip Islanda, come sempre, porterà numerose incognite: “Si tratta di un tracciato particolare con tante variabili, come il fatto che sia quasi impossibile scappare per i giochi di scie, ma è anche uno di quelli che preferisco. Ha tante curve meravigliose ed è un piacere guidarvi. Come ogni edizione il meteo sembra che potrebbe fare la sua parte. Domani potrebbe essere una giornata ventosa, sabato forse un po’ meglio, mentre domenica la situazione dovrebbe peggiorare e, non ultimo, il rischio pioggia sarà elevato. Come affrontiamo questa eventualità? Noi siamo sempre pronti al bagnato, ma qui è molto più complicato rispetto al Giappone perchè tutto può cambiare in pochi minuti”.

Uno sguardo alla classifica generale, con un +18 su Jorge Martin che può avere cambiato ogni scenario: “Sinceramente non mi aspettavo di tornare al comando dopo Mandalika. Dopo la rimonta iniziale ero stato in grado di salire al terzo posto ma vedevo che Jorge era sempre là davanti in fuga. Poi, quando è caduto, mi sono detto ‘Pecco ora sta calmo e non rischiare’. Ho cercato di gestire bene la situazione fino a riprendere ed attaccare Vinales, anche per questo la vittoria è stata importantissima”.

Foto: Valerio Origo