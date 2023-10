MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho avvertito più dolore del previsto, giornata non facile”

Giornata non semplice per Marco Bezzecchi che non va oltre la sesta posizione nella Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Buriram il portacolori del team Ducati Mooney VR 46 ha dato la sensazione di non avere a disposizione il ritmo giusto per puntare in alto, per cui il romagnolo ha preferito badare al sodo.

Davanti a tutti Jorge Martin che precede Brad Binder per 933 millesimi, mentre completa il podio Luca Marini (Ducati Mooney VR 46) a 1.8 secondi. Quarto Marc Marquez (Honda Repsol) a 3.5 in volata su Aleix Espargarò (Aprilia). Sesto Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR 46) a 4.0, mentre non va oltre la settima posizione Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 4.1.

Al termine della gara odierna il pilota riminese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una giornata non facile oggi, ho sofferto più del previsto a livello fisico. Ho fatto molta fatica da subito, anche al via dove ho perso molto terreno. Poi in una gara così veloce è complicato risalire la classifica e al momento al via non riesco a fare di più. Quasi subito ho avuto un surriscaldamento della gomma davanti, ho dovuto gestirmi per non commettere troppi errori. Domani sarà una storia diversa: sul long run, considerato il ritmo, in proporzione sono meno preoccupato per il dolore”.

A questo punto la classe regina si concentra sulla giornata di domani con il piatto forte della gara “lunga” che prenderà il via alle ore 09.00 italiane (le ore 15.00 locali).

Foto: LiveMedia//CordonPress