MotoGP, Marco Bezzecchi: “Il mio primo flag to flag Ã¨ stato divertente, ho avuto un problema al cupolino”

Piccola occasione persa a Motegi per Marco Bezzecchi, che resta fuori dal podio nel Gran Premio del Giappone 2023 valido come quattordicesimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il centauro romagnolo del Team Mooney VR46 è arrivato quarto in una gara a dir poco caotica (con quasi tutti i piloti costretti a cambiare moto alla fine della prima tornata per passare alle gomme rain) ed interrotta dopo 12 giri per pioggia battente, lasciando però per strada dei punti importanti rispetto ai suoi rivali per il titolo: Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

“Diciamo che quando siamo entrati in pista già sgocciolava un po’. Non è stato semplice. All’inizio ho avuto un incespicamento per non prendere Pecco, la moto mi è partita dietro e ho allargato un po’, poi ho sentito una gran botta quindi mi sa che mi sono toccato con qualcuno. Alla terza curva mi sono toccato con qualcun altro, quindi è stato come un pungiball”, racconta Bez.

“Dopo ho fatto un bel cambio moto e da lì è ripartita un’altra gara. Il primo flag to flag della mia vita, è stato divertente. Ho rischiato che mi si spegnesse, perché ho messo la prima mentre ancora non avevo tirato tutta la frizione. La moto ha fatto un saltino, ma per fortuna ero pronto ed è andata bene“, svela il ducatista italiano ai microfoni di Sky Sport.

Sulle condizioni affrontate in pista: “Con la scarsa visibilità ci fai poco con qualsiasi moto, perché c’era davvero molta acqua e se non sei primo non vedi. Noi abbiamo avuto anche un piccolo problema con il cupolino, questa cosa mi ha un po’ penalizzato e ho perso tanto tempo, infatti mi ha passato Marquez. Bene o male comunque eravamo tutti messi male con la visibilità. La potenza invece si riesce a gestire“.

