MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Marquez vuole lasciare la Honda per una Ducati non ufficiale. Questo fa piacere”

Dovrebbe mancare soltanto l’ufficialità, almeno questo trapela dalle parole di Luigi Dall’Igna, manager della Ducati che, a sorpresa, nella coda del GP del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Motmondiale 2023, ha parlato dell’imminente passaggio di Marc Marquez in una Moto Ducati satellite. Il trasferimento dell’iberico nella scuderia italiana viene dato per certo già da diversi giorni, ed è stato in qualche modo confermato proprio da Dall’Igna che, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto intendere di essere – con tutti i “se” e i “ma” del caso – vicino a un accordo.

“Marc è stato uno dei piloti più forti della storia, se lui vuole salire su una Ducati a noi non può che fare piacere – ha detto Dell’Igna -. Ha deciso di lasciare la Honda per una Ducati non ufficiale, questo sottolinea che vuole una nostra moto. Non c’è ancora l’ufficialità: c’è un contratto complicato da rompere, ma le dichiarazioni che ha fatto sono queste e dal nostro punto di vista fanno piacere“.

Il Direttore Generale di Ducati Corse ha quindi proseguito: “L’arrivo è tutto da definire, io ho solo commentato le dichiarazioni di Marc che ha fatto sulla nostra moto. Noi siamo concentrati su questo Campionato e dobbiamo fare tante gare, il nostro focus è sulla stagione. Poi Marc sicuramente è un pilota ingombrante e c’è la preoccupazione che possa rompere qualche equilibrio che c’è all’interno della Ducati. Ma questo fa parte del gioco, dobbiamo essere noi bravi a gestirlo“.

Foto: Live Photo Sport