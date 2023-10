MotoGP, Aleix EspargarÃ²: “Soddisfatto della mia scelta, con la soft eravamo piÃ¹ veloci”

Aleix Espargarò è stato uno dei grandi protagonisti della gara “monca” valida per il GP del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. L’iberico in sella all’Aprilia nello specifico ha ottenuto una brillante quinta posizione, sfruttando soprattutto la sua grande esperienza, prevedendo le pioggia abbondante, poi puntualmente arrivata in modo talmente dirompente da spingere i Commissari a cancellare la corsa a dodici giri dal termine.

Una volta approdato ai microfoni di Sky Sport, il pilota ha illustrato la sua strategia: “Sono soddisfatto, sono partito molto sicuro di me stesso con la scelta della soft sul posteriore. Quando abbiamo cambiato abbiamo deciso di rischiare. Peccato per la bandiera rossa perché stavo andando forte, ma è stato giustissimo così: non si vedeva nulla e c’era tropo acquaplaning.

Il nativo di Granollers ha quindi concluso: “In realtà credo che sia stata anche fortuna, in Giappone quando piove, piove davvero tanto, abbiamo voluto quindi giocarcela così. Proseguendo saremmo stati più forti, eravamo nettamente più veloci degli altri”.

Foto: Valerio Origo