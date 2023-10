VIDEO MotoGP, GP Giappone 2023: highlights e sintesi. Martin precede Bagnaia sotto la pioggia

Jorge Martin ha vinto il GP del Giappone, appuntamento numero 14 del Motomondiale 2023 caratterizzato da una cancellazione per via di una forte pioggia abbattutasi sul circuito di Motegi che ha consegnato all’iberico la vittoria quando mancavano ancora dodici giri dal termine. Il pilota della Ducati Pramac nello specifico si è posizionato davanti a Francesco “Pecco” Bagnaia e a Marc Marquez, quest’ultimo particolarmente abile sul bagnato estremo.

Malgrado una piccola defaillance iniziale in cui è andato lungo, “Martinator” ha confermato lo straordinario stato di forma attuale, dimostrando il passo e il ritmo impressionante sfoggiato già in occasione della Sprint Race. Con il successo odierno il centauro ha ridotto ulteriormente il gap con Pecco nella classifica piloti, tallonandolo a soli tre punti di distanza.

Il detentore del titolo, dal canto suo, è stato bravissimo a tenere botta anche in delle condizioni proibitive precedendo un Marquez che, dopo una partenza non troppo spinta, ha approfittato della pioggia per aumentare velocità guadagnando posizioni importanti.

Quarto posto invece per Bezzecchi, talento che non è riuscito a differenza dell’iberico a sfruttare le condizioni solitamente a lui favorevoli per incidere. Quinto invece un sorprendente Aleix Espargarò, apparso rinvigorito dopo tanti problemi avuti con la sua Aprilia.

Riviviamo i momenti più importanti del GP del Giappone.

MOTOGP, GP GIAPPONE 2023: SINTESI E HIGHLIGHTS





Foto: MotoGP.com Press