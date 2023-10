MotoGP, Marc Marquez: “Il mio passo era da decimo posto, tutte le Honda in difficoltà oggi”

Nonostante un futuro già definito e lontano dalla HRC, Marc Marquez continua a lottare e a dare tutto per provare a tenere alta la bandiera della casa nipponica nonostante gli evidenti limiti tecnici della RC213V rispetto alla concorrenza. Lo spagnolo della Honda, ottavo in qualifica, ha trovato una bella partenza nella Sprint del Gran Premio d’Indonesia scivolando però nel corso del primo giro mentre era in scia al gruppetto di testa.

“Con il mio passo ero da decimo posto oggi. Il giro secco ieri andava abbastanza bene, ma il limite era la pista. Oggi il tracciato era più veloce ed il limite è diverso, infatti abbiamo fatto tanta fatica. Tutte le Honda erano in difficoltà e anch’io ho faticato. Partivo ottavo, ma la mia gara sarebbe stata probabilmente dietro a Bagnaia o anche peggio“, dice MM93 ai microfoni di Sky Sport dopo la Sprint Race di Mandalika.

Sul rapporto attuale con la Honda dopo il suo addio: “L’ambiente nel box, con il mio gruppo, non è cambiato e neanche con la Honda. Il mio impegno è lo stesso e loro lo vedono. Provo a dare feedback precisi e a lottare in pista. Questo si è visto oggi in qualifica, quando sono caduto e mi sono rialzato subito, poi sono ripartito e ho fatto il giro forte. Uguale in gara, il mio impegno non cambia. Non abbiamo una relazione professionale, siamo amici. L’anno prossimo non lavorerò più insieme ad alcuni di loro, ma l’amicizia sarà uguale e potremo cenare insieme a casa“.

Sulla sua situazione psicologica dopo tante settimane intense a livello di rumours: “Mi sento più libero adesso, ma non posso dire di essere così felice perché sto lasciando il team della mia vita. Sto ricercando la felicità in pista e per questo ho scelto la moto che sta vincendo adesso ed una squadra famigliare per mantenere un buon ambiente all’interno del team. Gli altri piloti Ducati sono tutti molto forti, ma adesso penso solo a finire bene la stagione. Poi quando proverò la nuova moto, dopo undici anni in sella alla Honda, dovrò capire tante cose ed essere pronto ad adattarmi in fretta“.

Credit: LiveMedia/CordonPress