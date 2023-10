MotoGP, Marc Marquez: “Ho cercato di non spingere troppo all’inizio, giusto cancellare la gara”

Marc Marquez ha conquistato un prezioso terzo posto in occasione del GP del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP contrassegnato dalla cancellazione della gara a dodici giri dal termine per via di una pioggia fortissima che si è abbattuta sul circuito di Motegi.

Il pilota, al momento al centro del mercato, è apparso in grande spolvero sul bagnato, tanto da cedere il passo soltanto ai due pretendenti per il titolo, Jorge Martin e Francesco “Pecco” Bagnaia. Una volta intervenuto al parco chiuso, lo spagnolo ha commentato brevemente la sua prestazione.

“Mi sono divertito – ha detto Marquez –, all’inizio della gara sono stato calmo e ho cercato di comprendere le gomme, sapevo che la prova sarebbe stata lunga. La pista era molto asciutta, se avessi spinto troppo avrei distrutto le gomme e con l’arrivo della pioggia avrei dunque perso tanto tempo. Quando ho visto poi che c’era tanta acqua sulla pista ho cominciato ad attaccare e lì ho guadagnato velocità”.

Marquez ha reputato giusta la scelta dei commissari di cancellare la gara: “Hanno fatto comunque bene a cancellare, anche adesso c’è troppa acqua ed anche la luce sta iniziando a sparire. Per me andava bene ripartire, perché avevo possibilità di vincere, ma complimenti ai due piloti che mi hanno preceduto“.

Foto: LaPresse