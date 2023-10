MotoGP, Jorge Martin: “Avevo grande feeling con la moto, ero a mio agio anche con la pioggia”

Il Gran Premio del Giappone a Motegi è stato fermato poco dopo la metà: sono stati assegnati comunque i punti pieni e il vincitore è stato comunque Jorge Martin dopo il dominio nella Sprint Race di ieri. Lo spagnolo della Ducati Pramac si è portato a sole tre lunghezze da Francesco Bagnaia nel Mondiale piloti, confermando di essere particolarmente caldo in questo periodo.

Queste le sue parole al termine della gara, terza vittoria domenicale della stagione: “Oggi ero convinto di poter fare un bel risultato e quando ho visto che iniziava a piovere ho aspettato per capire quello che avrebbero fatto gli altri. Quando ho visto che si fermavano, ho deciso di fermarmi anch’io ai box. Abbiamo fatto un gran pit stop, ero un po’ confuso in generale per la situazione, ma avevo come ieri un gran feeling con la moto e con le condizioni”.

Sull’errore commesso a inizio gara: “Quando ho perso l’anteriore e sono finito un po’ lungo, ho perso alcune posizioni, ma poi ho recuperato perché sentivo tanto grip nel posteriore, ho preso la testa, ho creato un vantaggio su Bagnaia e poi ho vinto, quindi sono molto contento. Giusta l’interruzione perché era troppo pericoloso continuare a correre“.

Foto: Lapresse