MotoGP, Luca Marini: “Veloci nelle qualifiche, ma ho problemi in gara”

Finita nell’album dei ricordi la Sprint Race del GP di Thailandia, 17° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Buriram si è assistito al nuovo successo firmato da Jorge Martin. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac ha dato conferma della sua forma eccezionale sulla GP23, precedendo il sudafricano Brad Binder (KTM) e Luca Marini sulla Ducati Mooney VR46 Racing.

In settima posizione ha concluso Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale), che mantiene un vantaggio di 18 punti nei confronti di Martin in vetta alla classifica generale, mentre Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing) ha concluso sesto.

“Sono contento di questo risultato perché soprattutto nel time-attack ho grandi sensazioni dalla moto. In gara però faccio fatica a essere alla stessa altezza, nello sfruttamento delle gomme. E’ un qualcosa che dovremo analizzare domani in vista del GP, dal momento che anche il consumo delle gomme andrà tenuto in debito conto“, le parole a caldo di Marini.

Ai microfoni di Sky Sport, il pilota italiano ha aggiunto: “Sono rimasto un po’ sorpreso dalla brutta di partenza di Martin, perché di solito è un fulmine. La strategia era quella di seguirlo e prova a scappare con lui. Ero consapevole che lui ne avesse di più degli altri e così è stato. Penso che domani, sulle gomme dure, potrò fare meglio perché oggi con le medie ho fatto fatica. La spalla? Mi dà ancora un po’ di fastidio in curva-4“.

Foto: MotoGP.com Press