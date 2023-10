MotoGP, Jorge Martin si conferma il numero 1 sulla performance pura... In attesa di Sprint e GP!

Da un mese e mezzo, Jorge Martin si dimostra perennemente il più veloce del branco Ducati e, di conseguenza, dell’intero panorama della MotoGP. Qualcuno potrebbe chiedersi cosa è cambiato, quasi all’improvviso, a inizio settembre. Il madrileno è salito di livello in maniera palpabile, diventando il punto di riferimento nell’ambito della performance pura.

Sono stati i fatti del Montmelò a cambiare la carte in tavola? L’incidente di Francesco Bagnaia ha lasciato strascichi nel piemontese, facendo viceversa scattare qualcosa all’interno dello spagnolo? Si è forse reso conto di avere l’occasione di far saltare il banco iridato e questa prospettiva gli ha fornito quel quid interiore in più in termini di convinzione che gli mancava in precedenza?

Impossibile dare una risposta. Buttarla sull’aspetto psicologico è talvolta la soluzione più semplice e, paradossalmente, superficiale. In realtà i meccanismi interiori di ognuno sono talmente complicati da sfuggire persino alla persona che ne è oggetto, la quale di tanto in tanto li subisce inconsciamente. Nel bene o nel male, a seconda della direzione in cui vengono mossi gli interruttori della mente.

Potrebbe anche essere una questione concreta. In una MotoGP esasperata come quella attuale, anche un dettaglio può fare la differenza. Forse Martin e il Team Pramac hanno aggiustato quel piccolo, ma cruciale, particolare servito a far crescere di colpi lo spagnolo. Sempre sul piano della prestazione pura, s’intende, perché essere primo in una sessione di prove conta come il due di danari con briscola a bastoni. Jorge ha cominciato a fare il bello e il cattivo tempo anche in gara, sia chiaro, ma lì non basta la velocità pura. Bisogna anche evitare di sbagliare, nella guida (Mandalika docet) o in termini strategici (Phillip Island iterat).

Da inizio settembre qualcosa è cambiato, i rapporti di forza si sono modificati in favore di Martinator. Il perché, forse, non lo sapremo mai e potrebbe finanche essere irrilevante ai fini del Mondiale. Nel frattempo si prende atto dell’ennesimo venerdì da leone dello spagnolo, nell’attesa di capire se anche il sabato e la domenica seguiranno la stessa falsariga.

Foto: Valerio Origo