MotoGP su TV8, GP Thailandia 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

La MotoGP non si stanca di visitare luoghi esotici. Si prepara, anzi, a vivere una delle tappe più villerecce del proprio calendario 2023. L’imminente weekend del 27-29 ottobre sarà infatti dedicato alla quarta edizione del Gran Premio di Thailandia.

Si può parlare di contesto rustico perché il Motomondiale resterà molto lontano delle idilliache spiagge per cui è famosa la nazione thailandese. La pista di Buriram si trova a nord della capitale Bangkok, essendo stata edificata sull’altopiano del Khorat, dunque nel pieno dell’entroterra indocinese.

Le condizioni ambientali si annunciano estreme. Il caldo umido è una costante e, se dovesse piovere, ci sono elevate possibilità che si possa trattare di un diluvio. Non bisogna dimenticare come quattro anni fa bastò un violento scroscio di mezz’ora per inondare, letteralmente, l’intera pista. Si verificheranno imprevisti del genere anche nel 2023? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio di Thailandia in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP THAILANDIA 2023

VENERDÌ 27 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.00-4.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 4.50-5.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 5.45-6.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 8.15-8.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 9.05-9.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 10.00-11.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 28 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.40-4.10, Moto3, Prove libere 3 (*)

Ore 4.25-4.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 5.10-5.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 5.50-6.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 7.50-8.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 8.15-8.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 8.45-9.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 9.10-9.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 10.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 29 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.40, MotoGP, Warm Up

Ore 6.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 7.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 9.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni turno del Gran Premio di Thailandia. Oltre a qualifiche, sprint e gara, saranno pertanto comprese anche le prove libere e il warm-up. Il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la sprint del sabato. La gara della domenica sarà invece proposta in differita. Non ci sarà modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up.

STREAMING – La corsa di Buriram potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederla sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e sprint, nonché la differita delle gare, saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Thailandia, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara domenicale di ogni classe.

PROGRAMMA TV8

SABATO 28 OTTOBRE

Ore 6.00, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 7.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 8.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 10.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

DOMENICA 29 OTTOBRE

Ore 9.15, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 10.30, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 12.00, MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

Foto: Valerio Origo