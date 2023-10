MotoGP, Jorge Martin: “Non mi preoccupa la caduta, vado fortissimo con le gomme usate”

Una giornata da primattore per Jorge Martin. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha concluso davanti a tutti il day-1 del fine-settimana a Buriram, in Thailandia. Nel 17° appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP, l’iberico si trova a inseguire il leader della classifica generale, Francesco Bagnaia, a una distanza di 27 punti. Quanto accaduto in Indonesia e in Australia non ha sorriso troppo a Jorge, che però conserva intatto il proprio ottimismo e fiducia in se stesso.

Martin continua ad andare veloce, forse anche troppo, considerando la caduta con cui ha concluso il proprio time-attack nelle “Pre-qualifiche”. “La verità è che ero al limite e la caduta ci può stare. Tuttavia, non me la spiego perché in quella curva non penso di aver fatto chissà cosa, devo controllare i dati“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il centauro spagnolo.

“E’ stata una giornata ottima perché sono andato fortissimo con le gomme usate e quindi in vista della gara mi sento al 100%, anche se si può sempre migliorare. Con la gomma dura davanti ho completato 22 giri a un buon ritmo, ma credo che per la Sprint Race dovremo usare la media. Vedremo domattina come regolarci, anche perché bisognerà gestire bene le mescole“, ha concluso Jorge.

