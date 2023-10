MotoGP, Jorge Martin: “Non mi aspettavo di fare un giro così, ho spinto come un animale”

Jorge Martin semplicemente inarrivabile: nuovo record della pista abbassato di praticamente mezzo secondo e pole position per dispersione nel Gran Premio d’Australia sul tracciato di Phillip Island. Martinator ha mostrato una differenza evidente rispetto a tutti gli avversari e si vuole immediatamente riscattare dopo la caduta nella gara in Indonesia.

Questa la sua analisi a proposito delle qualifiche: “Non penso al tempo che ho fatto in qualifica al record, ma penso solo alla gara di stasera che sarà lunga e difficile. Non abbiamo molte informazioni per le gomme, ma oggi mi sono comportato bene in tutte le sessioni e ho fatto un gran giro. Spero solo di fare del mio meglio e di riuscire a vincere”.

“Non mi aspettavo neanche io di togliere qualcosa anche nel T4, la gomma non mi sembrava fantastica mentre stavo facendo il giro. Ho spinto come un animale per riuscire a fare questo record e ho fatto una grandissima prova. Non si sa mai quello che può venire fuori in gara: sarà una gara lunga e piena di incognite“.

Foto: Valerio Origo