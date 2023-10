MotoGP, Jorge Martin: “Forse Bagnaia sente un po’ di pressione, ma il suo ritmo non è male”

Venerdì non esaltante ma sicuramente positivo a Mandalika per Jorge Martin, che si conferma estremamente solido e centra il pass diretto per il Q2 firmando il quinto tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia 2023, valido come quindicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha accusato un gap di quattro decimi dal miglior crono di giornata firmato dall’Aprilia di Aleix Espargarò.

Martinator può comunque sorridere osservando la situazione del suo grande rivale per il titolo, Francesco Bagnaia, che sarà costretto ad affrontare domani il temibile imbuto del Q1. Pecco ha fatto tanta fatica nelle prime libere, non completando un time-attack pulito nel momento decisivo e restando ampiamente fuori dalla top10 che garantiva il passaggio diretto in Q2.

Il campione del mondo Moto3 del 2018 ha commentato ai microfoni di Sky Sport proprio l’avvio di weekend del compagno di marca torinese: “Ritrovarsi in Q1 è uno svantaggio, avrà una gomma in meno domani se dovesse passare in Q2. Forse sente un po’ di pressione, però il suo ritmo non è male. Ho visto i suoi dati, non penso che domani resterà fuori dal Q2“.

Sul possibile sorpasso su Bagnaia per la leadership in campionato (che potrebbe arrivare già domani nella Sprint): “Ragiono giorno per giorno. Intanto per oggi sono contento, è un po’ complicato per quanto riguarda la scelta delle gomme, ma mi sento a mio agio sulla moto. L’importante era entrare in Q2 e mi sento forte per domani”.

Credit: LiveMedia/Valerio Origo