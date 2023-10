MotoGP, Johann Zarco: “Vincere è una sensazione incredibile! Non mi aspettavo il crollo di Martin”

Jorge Martin era ad un passo dalla vittoria del Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, e dalla riapertura assoluta della corsa al titolo, ma il suo compagno di scuderia Johann Zarco ha compiuto la “grande beffa”. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island abbiamo vissuto una gara monotona fino agli ultimi due giri, quando le gomme dello spagnolo, fuggitivo sin dal primo giro, sono crollate.

Scattato dalla pole position, il pilota nativo di Madrid ha sfruttato la sua soft al posteriore allungando fino a 3.5 secondi di margine sugli inseguitori. Poi a pochi chilometri dalla fine il crollo vero e proprio. Johann Zarco lo riprende, lo attacca in curva 4 e lo manda anche largo, permettendo il doppio sorpasso di Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio. Per il pilota francese arriva nella maniera più inaspettata la prima vittoria nella classe regina, festeggiata degnamente dopo aver tagliato il traguardo.

Al termine della gara australiana, il 33enne nativo di Cannes ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito al parco chiuso: “Davvero una bella sensazione! Era difficile credere a questa vittoria ma è arrivata finalmente. La gara è stata bella. Ho fatto una buona partenza anche se nei primi chilometri ho lottato parecchio. Dopodiché mi sono messo alle spalle di Bagnaia e sentivo di essere veloce. Sapevamo che non potevamo andare a riprendere Martin, per cui ho deciso di risparmiare le gomme”.

Prosegue il racconto del classe 1990: “Quando hai modo di non sfruttare al massimo gli pneumatici, soprattutto su una pista simile, sai che negli ultimi giri puoi fare la differenza. Sinceramente non mi aspettavo il drop totale di Martin, ho visto che mi avvicinavo, per cui mi sono detto ‘Dai Johann proviamoci’. Quando l’ho ripreso ho visto che potevo attaccarlo. Ho cercato di farlo nella maniera migliore possibile, quindi ho gestito fino al traguardo. Vincere dopo così tante gare è una emozione incredibile”.

Credit: MotoGP.com Press