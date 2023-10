MotoGP, il dialogo tra Martin e Bagnaia: "Mi hai fatto paura all'esterno". La risposta di Pecco...

Divertente siparietto al termine del GP della Thailandia, 17° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram lo spagnolo Jorge Martin si è imposto, completando la serie di un fine-settimana strepitoso: pole-position e vittorie nella Sprint Race e nella gara odierna.

26 giri molto tirati quelli sull’asfalto thailandese, animati da tanti confronti anche andando forse oltre il limite. In questo contesto a tenere banco è stato quanto fatto dal trio di testa formato da Martin, Brad Binder e Francesco Bagnaia, leader del campionato. Il sudafricano della KTM ha cercato di far saltare il banco, ma bravissimo lo spagnolo a infilarlo al penultimo giro e a trionfare.

Un Binder che nel tentativo di recuperare è andato oltre i limiti della pista nell’ultima tornata, subendo una penalità e scalando in terza posizione alle spalle di Bagnaia (secondo). Pecco, dal canto suo, ha tentato un sorpasso da urlo all’esterno dell’ultima curva nel penultimo giro, nel tentativo di sorprendere i primi due piloti che lo precedevano. Manovra che non è riuscita per poco, anche perché la traiettoria era sfavorevole.

Sul mezzo di servizio che solitamente porta i piloti dal paddock al podio, i due primattori della categoria si confrontati in un dialogo molto sincero e divertente. “Stavo gestendo le gomme, poi a 12 giri dalla fine ho provato a spingere, ma non c’era un c…o“, ha ammesso Martin. “Ho preso un sacco di botte, recuperavo tantissimo nelle frenate e nel settore 3. Tu eri forte in curva-1 e in curva-3 in trazione“, ha risposto Pecco.

Parlando poi di quel tentativo di sorpasso, Jorge ha ammesso: “Quando ti ho visto all’esterno, mi son detto “Questo è troppo”, mi hai fatto paura sai (sorride ndr)“. Bagnaia ha sottolineato: “Voi però avete frenato prima“.

Foto: MotoGP.com Press