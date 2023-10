MotoGP, Guido Meda quasi perde la voce: il sorpasso di Bagnaia su Martin all’ultimo giro – VIDEO

Francesco Bagnaia si è inventato uno splendido sorpasso nei confronti di Jorge Martin nel corso dell’ultimo giro del GP di Australia, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Phillip Island. Il Campione del Mondo ha infilzato lo spagnolo issandosi in seconda posizione. Lo spagnolo aveva dominato la gara e aveva condotto il Gran Premio comodamente in testa, ma negli ultimi chilometri ha subito il repentino grado delle gomme.

Inizialmente è stato superato dal compagno di squadra Johann Zarco, che si è portato dietro non soltanto Bagnaia, ma anche Di Giannantonio e Binder. Il francese ha operato il sorpasso per la vittoria, poi Pecco ha piazzato la zampata per la seconda piazza e subito dopo anche Di Giannantonio e Binder si sono lasciati alle spalle l’alfiere della Ducat Pramac. Bagnaia ha così allungato in testa alla classifica generale, dove ora vanta 27 punti di vantaggio su Martin.

Il sorpasso operato da Bagnaia su Martin ha fatto impazzire Guido Meda, telecronista di Sky che ha quasi perso la voce per descrivere la bellezza di quella manovra. Di seguito il VIDEO dell’ultimo giro del GP d’Australia 2023.

VIDEO ULTIMO GIRO GP AUSTRALIA MOTOGP 2023

Foto: MotoGP.com Press