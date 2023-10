MotoGP, GP Australia 2023: Jorge Martin domina le FP1, Bagnaia non cerca il tempo ed è undicesimo

Jorge Martin lancia un chiaro segnale a Bagnaia, dominando la FP1 della classe MotoGP nel GP d’Australia. Il pilota della Ducati Pramac, però, è anche uno dei pochi ad aver usato gomme nuove, fermando proprio all’ultimo giro disponibile il miglior tempo in assoluto di 1’29”039. Una prima sessione di libere decisamente positiva per lo spagnolo, che è sempre stato in testa alla classifica e che sembra aver già dimenticato lo scivolone dell’Indonesia.

Sorprendente seconda posizione per Augusto Fernandez, che porta la sua KTM a sette decimi (+0.720) dal connazionale. Il pilota del team GASGAS ha usato anche lui gomme nuove, precedendo Maverick Vinales (+0.738), che ha concluso al terzo posto, riuscendo a restare anche lui sotto il muro dell’1’30.

Dal quarto posto del sudafricano Brad Binder il distacco da Martin sale già sopra il secondo (+1.246). Quinto il francese Johann Zarco (+1.272) davanti a Marco Bezzecchi (+1,395), che è risultato il migliore dei piloti italiani. Con lo stesso distacco del pilota del team VR46 si è classifica Alex Marquez, mentre è ottavo il padrone di casa Jack Miller (+1.414).

La prima Ducati ufficiale è quella di Enea Bastianini, che ha concluso in nona posizione (+1.425). Completa la Top-10 lo spagnolo Aleix Espargaro (+1.441). Solamente undicesimo Francesco Bagnaia, ma Pecco ha sempre girato con gomme usate e soprattutto ha faticato a trovare un buon feeling con la moto nell’ultimo intermedio, dove perdeva sempre molto da Martin. Alla fine il leader del Mondiale ha accusato circa un secondo e mezzo (+1.479) dal rivale.

Marc Marquez (+1.575) è stato protagonista di una scivolata e si è piazzato al dodicesimo, appena dietro a Bagnaia. Sedicesimo posto per Fabio Di Giannantonio (+1.780), mentre prima sessione da dimenticare per le Yamaha con Fabio Quartararo diciottesimo e Franco Morbidelli (+1.901) subito dietro. Solo ventiduesimo Luca Marini, che non è mai riuscito a fare un tempo significativo (+2.293).

CLASSIFICA FP1 GP AUSTRALIA 2023

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.039 19 19 349.5

2 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’29.759 19 20 0.720 0.720 340.7

3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.777 19 21 0.738 0.018 347.3

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.285 8 22 1.246 0.508 347.3

5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.311 5 20 1.272 0.026 345.0

6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.434 7 20 1.395 0.123 348.4

7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.434 7 21 1.395 349.5

8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.453 18 21 1.414 0.019 345.0

9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.464 7 19 1.425 0.011 348.4

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.480 16 21 1.441 0.016 345.0

11 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.518 13 19 1.479 0.038 346.1

12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.614 4 18 1.575 0.096 346.1

13 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’30.675 6 19 1.636 0.061 350.6

14 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’30.678 15 17 1.639 0.003 341.8

15 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’30.753 13 19 1.714 0.075 341.8

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.819 12 18 1.780 0.066 342.9

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.834 11 22 1.795 0.015 341.8

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.858 10 20 1.819 0.024 342.9

19 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.940 15 16 1.901 0.082 345.0

20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.972 18 19 1.933 0.032 347.3

21 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’31.163 13 19 2.124 0.191 340.7

22 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.332 6 19 2.293 0.169 344.0

FOTO: Valerio Origo