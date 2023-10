MotoGP, Gigi Dall’Igna: “Bagnaia ha reagito da campione. Con Martin una guerra fratricida”

Francesco Bagnaia ha vinto il GP di Indonesia 2023, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Mandalika. L’alfiere della Ducati si è reso protagonista di una splendida rimonta dalla tredicesima piazzola e ha trionfato con pieno merito, approfittando anche della caduta di Jorge Martin, finito nella ghiaia quando si trovava solitario al comando a dodici giri dal termine. Il Campione del Mondo si è così portato in testa alla classifica generale, operando il controsorpasso nei confronti dello spagnolo.

Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati, ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Direi che Pecco ha reagito da campione. Non è stato facile dopo la batosta di ieri. Ha fatto una gara splendida e intelligente: è difficile aggiungere altro a questo. Sicuramente la gomma posteriore ha fatto una differenza importante e dal punto di vista del set up complessivo, così come dell’elettronica, abbiamo fatto delle evoluzioni. La grossa pezza però ce l’ha messa Pecco, ha fatto un capolavoro“.

Gigi Dall’Igna si è soffermato anche sulla lotta per la conquista del titolo iridato: al momento, quando mancano ancora cinque Gran Premi al termine della stagione, Francesco Bagnaia vanta 18 punti di vantaggio su Jorge Martin, che è in sella a una Ducati clienti (quella del Team Pramac). Il direttore generale della scuderia di Borgo Panigale non si è tirato indietro: “Sarà per noi una guerra fratricida, ma sarà bello vederli lottare fino alla fine”.

Foto: Lapresse