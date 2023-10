MotoGP, Francesco Bagnaia si toglie qualche sassolino dalle scarpe dopo la vittoria a Mandalika

Un modo per rispondere alle critiche. Francesco Bagnaia sentiva particolarmente la gara a Mandalika (Indonesia), sede del 15° appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota della Ducati ufficiale è riuscito a imporsi, nonostante un fine-settimana iniziato nel peggiore dei modi: 13° nelle qualifiche e solo 8° nella Sprint Race, vinta dal suo principale rivale in campionato, Jorge Martin.

Il sorpasso di quest’ultimo nella graduatoria iridata, dopo la corsa di sabato, ha stimolato ulteriormente Pecco a dare il meglio di se stesso, vista la rimonta in cui si è prodotto. Nello stesso tempo, l’errore di Martin, nettamente davanti a tutti e avviato a vincere il GP, è stato decisivo ai fini del risultato finale. In questo modo, infatti, il centauro italiano è tornato al comando del Mondiale con 18 punti di margine sull’iberico.

Un risultato che ha permesso a Pecco di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il riferimento al fatto che tanti lo aveva dato per perdente nel confronto con Martin. L’esultanza al termine della gara aveva proprio questo significato: “Il mio modo di festeggiare era rivolto a tutti quelli che negli ultimi giorni hanno parlato troppo. E’ meglio aspettare quello che accade e poi si apre bocca“, ha ribadito in conferenza stampa il ducatista.

“La mia esultanza post gara? Era per la gente che a volte parla troppo.

È meglio aspettare e parlare dopo…”

Backing himself and performing @PeccoBagnaia had a message for the doubters #IndonesianGP pic.twitter.com/FKwBLRh5xU

“It’s better to see the results and then speak”️ – @PeccoBagnaia

A little insight on Pecco’s hand gesture after the race #IndonesianGP pic.twitter.com/LBgpVKtC98

— MotoGP™ (@MotoGP) October 15, 2023