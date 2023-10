MotoGP, Francesco Bagnaia: “Manca spinta nei primi giri con la gomma nuova. In gara ho avuto un buon ritmo”

Il momento è difficile per Pecco Bagnaia. Il campione del mondo aveva 62 punti di vantaggio su Jorge Martin e oggi nel Gran Premio di Indonesia ha perso la leadership del Mondiale, non riuscendo a superare il Q1, partendo solo dalla tredicesima posizione e arrivando in ottava posizione nella Sprint Race, alle spalle del compagno di squadra Enea Bastianini.

Questa la spiegazione di questo momento non facile da parte del pilota Ducati ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Oggi era tosta, sapevamo che sarebbe stata dura partendo così indietro. Mi manca spinta nei primi giri con la gomma nuova, ho una moto molto nervosa, faccio tanta fatica a spingere e questo ha determinato anche la mia esclusione dal Q2. Con lo stesso tempo che ho fatto in Q1 avrei centrato la seconda fila e sarebbe stata una gara diversa“.

Sul ritmo tenuto in gara: “Quando avevo strada libera mi sentivo forte in gara, soprattutto quando lasciavo andare Enea: l’unico modo per passarlo era buttarlo fuori oggi e non è il mio modo di correre né di veder le gare. La partenza è stata ottima, lo 0/100 è stato uno dei migliori della stagione. Purtroppo sono stato un po’ chiuso in quel frangente, ho dovuto chiudere il gas e non sono riuscito a mantenere la stessa spinta della partenza. Al massimo comunque avrei recuperato una o due posizioni in più.

Sulle gomme da usare nella gara di domani: “La gomma dietro aveva una carcassa più morbida e io prediligo una carcassa più dura, ma comunque ha lavorato bene. Dietro la gomma media può essere l’opzione: la moto è più stabile e meno nervosa, quindi domani mi può aiutare molto“.

