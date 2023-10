MotoGP, Francesco Bagnaia gongola: “Avevo bisogno di un risultato così, dopo Barcellona ne abbiamo passate tante”

Una domenica indonesiana che ha ribaltato incredibilmente tutto: Jorge Martin stava dominando il Gran Premio d’Indonesia a Mandalika, poi la caduta dello spagnolo ha spalancato le porte a un immenso Francesco Bagnaia che trionfa rimontando dalla 13esima posizione e si riprende la testa del Mondiale con 18 punti di vantaggio su Martinator. Un’iniezione di fiducia inestimabile in vista delle ultime cinque gare.

Queste le parole del campione del mondo, finalmente con una luce diversa dopo gli scorsi giorni difficili: “Credo che ci meritassimo una gara come questa, partire dal tredicesimo posto e arrivare lassù in cima. Avevo un altro passo nel finale dopo aver controllato tanto: sono molto contento e voglio ringraziare tutto il team, la mia ragazza e la mia famiglia“.

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, il campione del mondo ha ampliato la sua analisi: “C’era bisogno di un risultato così, c’era veramente bisogno perché dopo Barcellona ne abbiamo passate un po’. Abbiamo lottato tantissimo, non mi sono trovato bene in diverse situazioni e non trovandomi bene con la moto ho fatto fatica a spingere come avrei voluto in tanti frangenti. Ho ringraziato tantissimo la mia squadra, specie gli elettronici che mi hanno fare un grande step stamattina per spingere quanto avrei voluto: siamo riusciti a trovare una soluzione perché la moto era tanto aggressiva. Sono molto orgoglioso“.

Su come ha affrontato gli ultimi giorni: “Sono fortunato che ho tante persone che mi vogliono bene e mi stanno vicino nei momenti più difficili. Mi hanno fatto bene tante cose: mi ha fatto bene sfogarmi dopo la Sprint Race, mi ha fatto bene confrontarmi a lungo con la squadra, parlare con la mia famiglia, con tutti i miei amici, mia sorella, la mia ragazza… Soprattutto Domizia mi rimprovera quando non riesco a dare al massimo. Ieri sono riuscito anche a svagarmi e a parlare d’altro. Prima di andare a letto l’ultima cosa che ho pensato è proprio che avevo bisogno di un risultato come questo“.

Sulla gestione delle gomme: “La gomma media mi ha aiutato un po’ perché spingeva meno e ho spinto di più con la dura davanti. Il sorpasso su Vinales è stato fantastico perché sono partito da lontano e sono riuscito a entrare. Sin dal warm-up ho capito come cambiare passo rispetto agli altri ed è stata una gara davvero fantastica. L’ultimo giro? Non era rimasto più niente della gomma davanti“.

