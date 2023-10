MotoGP, Francesco Bagnaia: “Buriram potrebbe favorirmi. Non voglio fare calcoli, devo continuare a spingere”

Francesco Bagnaia è pronto e carico in vista del fine settimana del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Buriram andrà in scena una tappa di capitale importanza, con un meteo che, come si è visto negli scorsi anni, sa alternare temperature torride a pioggia battente nel breve volgere di pochi minuti.

Il campione del mondo in carica sbarca in Thailandia con una situazione di classifica davvero interessante. Dopo diverse settimane difficili, con Jorge Martin che sembrava averne di più a livello di prestazioni, è comunque passato dal -7 in classifica prima del via della gara di Mandalika, al +27 post-Phillip Island.

Un aspetto che ha toccato anche nel corso della conferenza stampa odierna: “Ovviamente sono felice di essere qui, su uno dei circuiti dove sono sempre stato competitivo. Veniamo da una serie di gare in cui non sono stato performante sul time attack, ho avuto sempre difficoltà. Qui invece le cose potrebbero cambiare, dato che avremo tante staccate e curve veloci. Dopotutto un anno fa ero risultato estremamente forte. Il vantaggio in classifica generale? Con 37 punti a round ovviamente non è abbastanza per fare calcoli. Io devo continuare a spingere sempre. Tutti i weekend e tutto il weekend”.

Il nativo di Torino si aspetta una situazione molto livellata a Buriram: “Come detto questo potrebbe essere un circuito positivo per me, ma lo sarà anche per le altre Ducati. Jorge Martin, per esempio, è stato molto competitivo qui 12 mesi fa. L’importante dal mio punto di vista sarà capire la mia sensazione sulla moto. Il lay-out del tracciato mi aiuterà rispetto a Phillip Island, ma non è mai facile fare previsioni prima del via. Sarà fondamentale, intanto, non dover passare dalla Q1. Proverò a essere a posto sin dalla prima sessione di prove libere e sono convinto che ci riuscirò”.

Foto: LiveMedia//CordonPress