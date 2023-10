MotoGP, Enea Bastianini chiarisce sul mancato gioco di squadra con Bagnaia nella Sprint Race a Mandalika

Enea Bastianini ha concluso al settimo posto la Sprint Race del GP di Indonesia, 15° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Mandalika il romagnolo, tornato dopo quanto accaduto a Barcellona (Spagna), è stato autore di una buona prova a precedere il compagno di squadra, Francesco Bagnaia, in grande difficoltà con la messa a punto della moto.

In una Sprint vinta ancora una volta dallo spagnolo Jorge Martin, ora leader del campionato con la Ducati Pramac davanti a Pecco, c’è del malumore nella squadra ufficiale di Borgo Panigale. Una situazione acuita, sembrerebbe, anche dal comportamento in gara oggi di Enea, non prestatosi al gioco di squadra e di fatto togliendo un punto al suo team-mate.

Bastianini ha voluto chiarire la sua posizione ai microfoni di Sky Sport: “Sinceramente io non so nulla di questo gioco di squadra. Personalmente, mi sono concentrato sulla mia gara, dando tutto quello che avevo“, le prime parole del ducatista.

“Sono contento perché il mio fisico ha retto e il feeling con la moto è in crescendo. Ho usato la gomma hard all’anteriore perché in frenata mi dava maggior sicurezza. Nelle qualifiche sono stato costretto a usare la morbida, ma non avevo sufficiente feeling per spingere al massimo la moto. Comunque posso ritenermi soddisfatto, sono molto più tranquillo nel guidare la Ducati, prima ero troppo teso perché pensavo al campionato“, ha concluso Enea.

Foto: MotoGP.com Press