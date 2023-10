MotoGP, 5 GP al termine del Mondiale: quali gare favorevoli a Bagnaia e quali a Martin

La risposta di Pecco Bagnaia. “Mi girano i co….ni“, così si era espresso ieri al termine di una giornata molto complicata a Mandalika (Indonesia): 13° nelle qualifiche e ottavo nella Sprint Race, perdendo la vetta del campionato in favore di uno Jorge Martin scatenato. I presupposti in vista del GP odierno non erano dei migliori.

E così Pecco si è esibito in una delle sue migliori gare nella carriera, rimontando alla grande dalle retrovie e riuscendo a salvare le gomme, senza nessuna sbavatura. Lo stesso non si può dire per Martin che, partito in maniera incredibile dalla sesta casella, è caduto quando comandava e il suo vantaggio era considerevole. Alla fine della fiera, conta ottenere i punti alla fine e Bagnaia si è portato a casa il punteggio pieno, prendendosi nuovamente il primato del campionato, con 18 punti di margine nei confronti dell’iberico.

E nelle prossime gare come andrà a finire nel duello mondiale?

Dal 20 al 22 ottobre si correrà a Phillip Island (Australia) e lungo i saliscendi oceanici Pecco ha dimostrato di saperci fare, ricordando il podio dell’anno passato, mentre Martin non andò oltre il settimo posto. A bocce ferme, Bagnaia potrebbe avere qualche vantaggio, come anche in Thailandia dal 27 al 29 ottobre, citando i piazzamenti di un anno fa: terzo il piemontese e nono l’iberico.

Dal 10 al 12 novembre si andrà in Malesia e nel 2022 il centauro italiano vinse il GP, ma Martin cadde in gara dopo aver fatto la pole-position. Un circuito, quindi, che potrebbe vedere un confronto su un livello di parità. In Qatar, dal 17 al 19 novembre, sarà interessante, ricordando anche l’incidente della stagione scorsa nella quale Bagnaia stese Jorge, autore della p.1 anche in quella circostanza. L’iberico potrebbe trovarsi piuttosto bene sul layout qatariano, vedremo.

In conclusione, a Valencia dal 24 al 26 novembre, è più indicativo quanto accaduto due anni fa, dal momento che la prova dell’anno scorso era chiaramente influenzata da un Bagnaia con il freno a mano tirato nella lotta iridata con Quartararo. Ebbene, due anni fa, il risultato finale fu: 1° Pecco e 2° Martin. Da ciò si può dedurre che entrambi abbiano le possibilità di fare la differenza.

In definitiva, i 18 punti odierni possono essere molto pesanti in un confronto così serrato, ma le tante gare ancora in ballo, considerando le Sprint Race, lasciano tutto aperto. Il campione del mondo in carica dovrà sicuramente avere delle risposte migliori in qualifiche per non trovarsi in difficoltà il sabato e non dover per forza rimontare come oggi.

Foto: LaPresse