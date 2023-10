Motocross, svelato il calendario provvisorio del Mondiale 2024. Almeno tre tappe in Italia!

Infront Moto Racing ha già annunciato il calendario provvisorio del Mondiale Motocross 2024, che comincerà il 9-10 marzo in Argentina e sarà composto da 20 round complessivi. Al termine dei campionati iridati MXGP e MX2 si svolgerà poi come di consueto il Cross delle Nazioni, con la prossima edizione in programma a Matterley Basin (in Gran Bretagna) dal 5 al 6 ottobre.

Tornando al calendario del Mondiale 2024, salta all’occhio la presenza di tre tappe sul suolo italiano. Già confermate ufficialmente Riola Sardo (GP Sardegna il 6-7 aprile) e Pietramurata (GP Trentino il 13-14 aprile), deve essere ancora stabilita la sede del Gran Premio d’Italia, previsto il 28-29 settembre come ultimo atto della stagione per le classi MX2 e MXGP.

In realtà il Bel Paese potrebbe ambire ad ospitare almeno sulla carta anche un quarto GP, aggiudicandosi uno dei tre slot rimasti vacanti: il Gran Premio d’Europa (23-24 marzo) e gli appuntamenti pianificati il 15-16 giugno ed il 14-15 settembre. Rispetto all’anno scorso è stato confermato il back-to-back in Indonesia tra fine giugno ed inizio luglio a Sumbawa e Lombok.

Per quanto riguarda la classe regina del motocross al femminile, sono cinque attualmente i round in calendario. La WMX sarà di scena in Sardegna (6-7 aprile), Spagna (11-12 maggio), Germania (1-2 giugno), Paesi Bassi (17-18 agosto) e Turchia (7-8 settembre).

CLICCA QUI PER IL PDF CON IL CALENDARIO PROVVISORIO DEL MONDIALE 2024

Credit: Valerio Origo