La Francia vince il Motocross delle Nazioni. L’Italia chiude in terza posizione

La Francia completa l’opera e si aggiudica il Motocross delle Nazioni 2023. I transalpini hanno dettato legge sul tracciato di casa di Ernèe, con vittoria in Gara-1 con Romain Febvre, quindi addirittura doppietta in Gara-2 con Maxime Renaux davanti a Tom Vialle, mentre in Gara-3 lo stesso Maxime Renaux ha chiuso in una comoda terza posizione per blindare il trionfo dei padroni di casa.

Il successo, nella manche dedicata a MXGP e Open è andato all’australiano Jett Lawrence (Honda) con un margine di 7.2 secondi sul tedesco Ken Roczen (Suzuki) mentre al terzo posto ha concluso proprio Maxime Renaux (Yamaha) a 11.3.

Quarta posizione per lo spagnolo Jorge Prado (Gas Gas) a 12.8, quinta per lo sloveno Tim Gajser (Honda) a 21.7, mentre è sesto lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 23.2. Taglia il traguardo in settima posizione l’altro francese Romain Febvre (Kawasaki) a 1:01, quindi ottavo il nostro Alberto Forato (KTM) a 1:05, nono l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 1:13, mentre completa la top10 il belga Liam Everts (KTM) a 1:19 davanti al secondo italiano, Andrea Bonacorsi (Yamaha), a 1:35.

La classifica finale del Motocross delle Nazioni 2023 ha visto trionfare la Francia con 14 punti, seconda posizione per l’Australia con 34, mentre l’Italia centra una brillante terza posizione con 43.

CLASSIFICA GARA-3 MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2023

1 7 Lawrence, Jett AUS MA Honda 35:25.550 18 0:00.000 0:00.000 1:49.391 4 50.022

2 22 Roczen, Ken GER AMA Suzuki 35:32.845 18 0:07.295 0:07.295 1:49.928 4 49.778

3 6 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:36.899 18 0:11.349 0:04.054 1:50.720 3 49.422

4 16 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:38.404 18 0:12.854 0:01.505 1:51.220 3 49.2

5 118 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:47.287 18 0:21.737 0:08.883 1:51.818 4 48.937

6 25 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:48.795 18 0:23.245 0:01.508 1:51.331 6 49.151

7 4 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:27.479 18 1:01.929 0:38.684 1:53.288 6 48.302

8 10 Forato, Alberto ITA FMI KTM 36:30.820 18 1:05.270 0:03.341 1:53.403 2 48.253

9 19 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:38.871 18 1:13.321 0:08.051 1:53.860 3 48.059

10 15 Everts, Liam BEL FMB KTM 36:44.623 18 1:19.073 0:05.752 1:54.240 5 47.899

11 12 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 37:00.691 18 1:35.141 0:16.068 1:54.262 2 47.89

12 57 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 37:04.182 18 1:38.632 0:03.491 1:55.779 3 47.262

13 28 Watson, Ben GBR ACU Beta 37:05.517 18 1:39.967 0:01.335 1:55.313 5 47.453

14 13 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 37:16.106 18 1:50.556 0:10.589 1:53.981 3 48.008

15 27 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 37:22.443 18 1:56.893 0:06.337 1:55.275 5 47.469

16 9 Ferris, Dean AUS MA KTM 37:25.517 18 1:59.967 0:03.074 1:54.767 5 47.679

17 31 Jonass, Pauls LAT LAMSF Honda 35:35.881 17 1 lap 1 lap 1:55.925 8 47.203

18 1 Plessinger, Aaron USA AMA KTM 35:53.528 17 1 lap 0:17.647 1:56.099 5 47.132

19 34 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 36:13.268 17 1 lap 0:19.740 1:58.172 5 46.305

20 3 Craig, Christian USA AMA Husqvarna 36:18.697 17 1 lap 0:05.429 1:58.370 6 46.228

21 55 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:32.581 17 1 lap 0:13.884 1:59.547 5 45.773

22 33 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 36:35.167 17 1 lap 0:02.586 1:58.051 4 46.353

23 30 Mewse, Conrad GBR ACU Honda 36:42.959 17 1 lap 0:07.792 1:58.655 3 46.117

24 37 Toendel, Cornelius NOR NMF Honda 36:46.354 17 1 lap 0:03.395 2:00.086 1 45.567

25 24 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:47.332 17 1 lap 0:00.978 1:54.579 3 47.757

26 63 Harwood, Hamish NZL MNZ KTM 36:47.758 17 1 lap 0:00.426 1:59.608 5 45.749

27 115 Kovar, Vaclav CZE ACCR KTM 36:58.996 17 1 lap 0:11.238 2:00.022 6 45.592

28 18 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 37:12.779 17 1 lap 0:13.783 1:51.759 1 48.962

29 73 Lima, Eduardo BRA CBM Husqvarna 37:16.398 17 1 lap 0:03.619 2:00.264 6 45.5

30 54 Wright, Jesse RSA MSA Yamaha 37:32.366 17 1 lap 0:15.968 2:00.537 3 45.397

31 52 Durow, Cameron Anthony RSA MSA KTM 35:34.873 16 2 laps 1 lap 2:01.184 2 45.154

32 61 Cooper, Cody NZL MNZ GASGAS 35:42.154 16 2 laps 0:07.281 1:59.161 6 45.921

33 40 Sihvonen, Miro FIN SML Husqvarna 36:02.507 16 2 laps 0:20.353 1:59.875 4 45.648

34 120 Bubnic, Miha SLO AMZS KTM 36:37.663 15 3 laps 1 lap 2:08.886 3 42.456

35 117 Teresak, Jakub CZE ACCR Husqvarna 9:00.365 3 15 laps 12 laps 2:12.646 3 41.253

36 75 Santos, Fabio BRA CBM Yamaha 3:19.159 0 18 laps 3 laps 0:00.000 0

