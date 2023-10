Moto3, Jaume Masià per la fuga mondiale a Mandalika, Sasaki cerca la prima vittoria

Prosegue il viaggio del Motomondiale 2023: la tournée asiatica è fondamentale ai fini delle classifiche mondiali. Dopo una settimana di stop, il circus riparte e approda in Indonesia per il quindicesimo gran premio della stagione, quello dell’Indonesia sul circuito di Mandalika.

Jaume Masià è sicuramente il pilota più in forma in questo momento. Lo spagnolo è reduce da due successi nelle ultime due gare in India e in Giappone, prendendosi così la leadership del Mondiale con 199 punti. L’inerzia sembra andare dalla parte del classe 2000 della Leopard Racing, ma occhio anche ad Ayumu Sasaki: il giapponese va ancora a caccia della prima vittoria stagionale, ma ha centrato ben otto podi ed è solo a sei punti dall’iberico in classifica. Ci sarà anche voglia di rivalsa dopo l’incidente che non gli permise di concludere la gara lo scorso anno.

A sole nove lunghezze da Masià c’è Daniel Holgado che è apparso in ripresa negli ultimi due appuntamenti dopo gli zero punti raccolti tra Barcellona e Misano Adriatico. Più staccati, ma ancora con qualche chance residua di gloria David Alonso, Ivan Ortolà e Deniz Oncu. In particolare il turco lo scorso anno ha messo in evidenza un buon feeling con questo circuito, chiudendo al quinto posto la gara.

E per quanto riguarda gli italiani? Stefano Nepa è reduce da una gara fantastica in quel di Motegi conclusa al quarto posto: l’obiettivo per il classe 2001 di Giulianova è il primo podio della stagione da qui a fine stagione. Più in difficoltà in questa fase Riccardo Rossi, mentre Romano Fenati non prenderà parte al fine settimana, essendo ancora in preda all’infortunio al piede sinistro patito in India.

Foto: LiveMedia//CordonPress