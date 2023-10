Moto3, Jaume Masià domina la FP3 del GP d’Indonesia davanti a Holgado e Bertelle, Nepa nella top14

Jaume Masià si conferma in un ottimo momento di forma e conclude al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023, confermandosi uno dei grandi favoriti anche per questa tappa. Sul tracciato di Mandalika abbiamo vissuto un turno lineare nel quale i piloti sono andati a migliorare in maniera sensibile i tempi di ieri, andando a comporre la top14 che nelle qualifiche eviterà la Q1.

Come detto il tempo di riferimento lo ha fissato Jaume Masià (Honda Leopard) che ha fatto segnare un eccellente 1:38.781, proprio sotto la bandiera a scacchi, precedendo per soli 121 millesimi il suo connazionale Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3), mentre chiude al terzo posto il nostro Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 193, confermando a sua volta di trovarsi a proprio agio sulla pista indonesiana.

Quarta posizione per il brasiliano Diogo Moreira (Kalex MT) con un distacco decisamente superiore (+0.509), quinta per lo spagnolo Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a quasi sei decimi (+0.593), mentre è sesto il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna Liqui Moly) a 646. Chiude al settimo posto il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 664 millesimi, quindi ottavo lo spagnolo Ivan Ortolà (KTM Angeluss) a 672, mentre è nono il colombiano David Alonso (Gas Gas Aspar) a 685.

Si ferma in decima posizione il nostro Stefano Nepa (KTM Angeluss) a 778 millesimi dalla vetta, davanti all’australiano Joel Kelso (CFMOTO Pruestel) undicesimo a 842, quindi 12° lo spagnolo David Munoz (KTM BOE) a 926, 13° il britannico Scott Ogden (Hona VisionTrack) a 943, infine chiude la top14 il sorprendente indonesiano Arbi Aditama (Honda Asia) a 998.

Non va oltre la sedicesima posizione Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3) a 1.063, mentre è solamente 24° Riccardo Rossi (Honda SIC58) a 1.451. A questo punto la classe più leggera si concentra in vista delle qualifiche che, con la Q1, scatteranno alle ore 06.50 italiane (le ore 12.50 locali).

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP INDONESIA 2023 MOTO3

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’38.781 13 14 217.7

2 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.902 14 16 0.121 0.121 218.6

3 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’38.974 14 16 0.193 0.072 219.0

4 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 1’39.290 6 16 0.509 0.316 218.6

5 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.374 13 14 0.593 0.084 218.6

6 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’39.427 9 13 0.646 0.053 217.7

7 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.445 6 14 0.664 0.018 214.2

8 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1’39.453 10 14 0.672 0.008 217.3

9 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’39.466 4 14 0.685 0.013 217.3

10 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1’39.559 13 15 0.778 0.093 216.0

11 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’39.623 14 14 0.842 0.064 214.2

12 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1’39.707 8 14 0.926 0.084 218.1

13 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’39.724 15 15 0.943 0.017 219.0

14 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team Asia HONDA 1’39.779 13 13 0.998 0.055 216.0

15 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’39.842 14 14 1.061 0.063 215.1

16 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.844 10 13 1.063 0.002 216.4

17 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1’39.877 6 14 1.096 0.033 215.1

18 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’39.942 15 15 1.161 0.065 217.3

19 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1’39.957 10 13 1.176 0.015 217.3

20 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1’40.010 5 5 1.229 0.053 212.5

21 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1’40.036 5 13 1.255 0.026 213.0

22 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1’40.045 11 11 1.264 0.009 216.4

23 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’40.203 6 13 1.422 0.158 216.8

24 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’40.232 13 14 1.451 0.029 217.3

25 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 1’40.305 13 14 1.524 0.073 216.0

26 9 Nicola Fabio CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’40.368 13 15 1.587 0.063 218.1

27 12 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1’40.537 10 14 1.756 0.169 214.7

28 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1’40.712 14 14 1.931 0.175 216.8

29 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1’41.027 13 13 2.246 0.315 213.0

Foto: Valerio Origo