Moto3, in Australia si accende la lotta al titolo: David Alonso può rientrare nel triello

Non c’è un attimo di pausa: si entra nel finale di stagione del Motomondiale 2023 con le ultime cinque gare in programma. Va avanti la stagione orientale tra Asia e Oceania con il Gran Premio dell’Australia a Phillip Island, nei pressi di Melbourne. I discorsi per quanto riguarda la classe Moto3 sono sempre più intricati e andranno a risolversi in questi ultimi appuntamenti.

In testa al Mondiale c’è sempre Jaume Masià, ma lo spagnolo della Leopard Racing non ha un margine rassicurante nei confronti dei diretti avversari. L’iberico è giunto in sesta posizione nel GP d’Indonesia, un piazzamento che comunque gli ha permesso di allungare nei confronti di Ayumu Sasaki e Daniel Holgado, arrivati rispettivamente in 18esima e 14esima posizione e staccati di 16 e 17 punti rispetto ai 209 del leader del campionato.

In particolare, Holgado è stato vittima di due long lap penalty a Mandalika che hanno affossato le sue ambizioni di gloria. Penalità che lo spagnolo non aveva compiuto, finendo per essere penalizzato di tre secondi sull’ordine d’arrivo e precipitare indietro. Sasaki è invece caduto nel giro di ricognizione e non ha inserito bene la marcia in partenza: ingenuità che possono costare care a entrambi in una lotta così serrata.

Proverà a rientrare in corsa anche il rookie David Alonso, secondo a Mandalika e a 29 lunghezze da Masià in classifica. Il trionfatore in Indonesia è stato Diogo Moreira, ma il centauro della MT Helmets – MSI è settimo e lontano dalla testa della graduatoria. Lo scorso anno in Australia vinse Izan Guevara davanti a Deniz Oncu, mentre Masià arrivò 15esimo: vedremo quest’anno invece cosa ci racconterà questa pista.

Foto: Valerio Origo