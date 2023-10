Milan Vader vince in salita al Tour of Guangxi e diventa nuovo leader, Rochas e Carthy inseguono

La quarta tappa del Tour of Guangxi 2023, ultimo evento di livello World Tour della stagione ciclistica, proponeva l’arrivo in salita a Nongla, dopo una prima parte completamente pianeggiante con partenza da Nanning (161,4 km complessivi). Ascesa conclusiva di 3,3 km al 6,6% di pendenza media, con un tratto centrale all’11,2% e i 300 metri finali all’8,7%, che si è rivelata il teatro perfetto per la grande sfida tra gli uomini di classifica presentatisi in Cina per concludere la propria annata agonistica.

Milan Vader ha vinto la frazione grazie a un eccellente attacco sferrato quando mancavano 800 metri al traguardo. L’olandese della Jumbo-Visma ha saputo piazzare la rasoiata nel momento migliore e a 27 anni ha conquistato il suo primo successo da professionista, in una carriera dove fino a oggi aveva ottenuto soltanto qualche piazzamento di rincalzo in tappe di corse minori e il terzo posto nella classifica finale dell’ultimo Giro di Slovacchia.

Milan Vader ha preceduto di due secondi il francese Rémy Rochas (Cofidis), terzo posto per il britannico Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) con un ritardo di otto secondi, appena davanti al colombiano Jesus David Peña (Team Jayco AlUla) e all’austriaco Felix Grossschartner (UAE Emirates). I migliori italiani sono stati Giovanni Aleotti (Bora-hansgrohe, 14mo a 19”) e Filippo Baroncini (Lidl-Trek, 20mo a 27”), dopo le vittorie ottenute da Elia Viviani e Jonathan Milan nelle prime due tappe.

Milan Vader è diventato il nuovo leader della classifica generale con 6” di vantaggio nei confronti di Rochas e 14” su Carthy. Domani (lunedì 16 ottobre) andrà in scena la quinta e penultima tappa: 210 km da Liuzhou a Guilin, lungo un percorso vallonato che propone soprattutto una salita di 4,5 km al 4,6% di pendenza media quando mancheranno 35 km al traguardo.

Foto: Lapresse