Maratona Amsterdam 2023, risultati e classifica: Joshua Belet e Meseret Belete vincono la Classica olandese

Joshua Belet ha vinto la Maratona di Amsterdam 2023, tagliando il traguardo della capitale olandese con il tempo di 2h04:18. Il kenyano era tra i grandi favoriti della vigilia ed è riuscito a imporsi nella 47ma edizione di questo tradizionale appuntamento internazionale sui 42 km, che trova spazio tra due Major di lusso come quelle di Chicago e New York.

Il 25enne, che ha debuttato su questa distanza soltanto lo scorso aprile con il secondo posto ad Amburgo (2h04:33) e che non ha poi concluso la prova ai Mondiali di Budapest, ha piazzato una micidiale accelerazione poco dopo il 30mo chilometro e ha tramortito l’intera concorrenza, a cominciare dal connazionale Cybrian Kotut (secondo in 2h04:34) e dall’etiope Birhanu Legese (terzo in 2h04:37). Si è rimasti sopra al primato del tracciato di 2h03:39 stabiliato due anni fa dall’etiope Tamirat Tola.

L’etiope Meseret Belete ha invece vinto la prova femminile con il tempo di 2h18:21. L’africana era la favorita di riferimento alla vigilia e non ha deluso le aspettative, anche se è rimasto sopra al record dell’evento siglato lo scorso anno dalla sua connazionale Almaz Ayana (2h17:20). La 24nne non correva una Maratona da due anni (nel 2021 fu terza a Zurigo e nona a Chicago) e nel suo palmares vanta un doppio podio a Houston (seconda nel 2020 e terza nel 2019).

