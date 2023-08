Atletica, Mondiali 2023. Un tris azzurro di qualità per sognare nella Maratona. Sarà ancora Etiopia contro Kenya?

L’ultima gara su strada della edizione 2023 sarà, come di consueto, la maratona che non chiude il programma delle competizioni di atletica come accade ai Giochi Olimpici ma riempie l’ultima mattinata della rassegna iridata in programma sulle rive del Danubio e regalerà un grande spettacolo anche per chi non è appassionato di sport. Il percorso non presenta particolari difficoltà: pochissimo dislivello, strade molto larghe e dunque terreno ideale anche per chi volesse mettersi alla ricerca di un grande crono.

L’Italia prova ad essere protagonista con un tris di atleti di ottimo livello, Daniele Meucci, Yohannes Chiappinelli ed Eyob Faniel, mentre il quarto, Iliass Aouani ha solo rimandato la sua presenza in una grande manifestazione.

Eyob Faniel, classe 1992, è l’ex primatista italiano con il 2h07’19” realizzato nel 2020 a Siviglia e vanta in carriera un prestigioso terzo posto alla maratona di New York nel 2021. Nel 2022, a causa di un infortunio, aveva dovuto rinunciare agli Europei di Monaco di Baviera. Quest’anno ha corso la distanza in 2h07’53” a Osaka e vinto la Great Manchester Run in 28’27”.

Yohannes Chiappinelli lo abbiamo visto districarsi piuttosto bene (con una medaglia di bronzo europea) nei 3000 siepi in pista ma anche su strada sembra essere a suo agio: ha esordito sulla distanza a febbraio a Siviglia con 2h09’46”. Daniele Meucci, classe 1985, campione europeo nel 2014 a Zurigo, è il veterano della squadra. In carriera è sceso una sola volta sotto le 2 ore e 10 minuti nel 2022 a Siviglia siglando il personale di 2h09’25”, agli Europei di Monaco aveva chiuso 13esimo con 2h14’22”.

Tamirat Tola, detentore del titolo mondiale e del record dei campionati con 2h05’36” ha tutte le intenzioni di concedere il bis. Ha preparato alla grande questo appuntamento e difficile sbaglia quando si prefigge un obiettivo importante. La concorrenza maggiore potrebbe trovarla proprio in casa, visto che quello etiope è un team di altissimo livello, con Tsegaye Getachew, Chalu Deso, Leul Gebresilase e Milkesa Mengesha.

L’eterno rivale Kenya potrà contare su atleti altrettanto qualificati come Titus Kipruto, Timothy Kiplagat e Joshua Belet. Tra i randi protagonisti annunciati della gara iridata c’è l’olandese argento olimpico Abdi Nageeye ma attenzione anche al tris giapponese con Nishiyama, Sonota e Yamashita.

Foto: FIDAL/Colombo