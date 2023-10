Lotta, Mondiali Under 23: Emanuela Liuzzi ed Immacolata Danise fuori dai giochi per le medaglie

Niente medaglie per i colori azzurri al termine della terza giornata dei Campionati Mondiali Under 23 di lotta olimpica 2023, in corso di svolgimento a Tirana (in Albania) fino a domenica 29 ottobre. Quest’oggi sono stati assegnati gli ultimi titoli della rassegna iridata giovanile nello stile libero al maschile, mentre sono cominciate le prime cinque categorie di peso femminili.

L’Italia purtroppo ha mancato la qualificazione per le finali o per i ripescaggi con entrambe le atlete impegnate. Emanuela Liuzzi ha battuto al primo turno nei 50 kg la bielorussa Anastasiya Yanotava 8-5 per poi uscire di scena ai quarti contro la francese Emma Luttenauer (sconfitta nettamente in semifinale dalla giapponese Umi Ito) per 0-7.

Stop al primo incontro invece nei 55 kg per Immacolata Danise, schienata dall’americana Alisha Sue Howk mentre si trovava in vantaggio 6-4. La statunitense ha poi perso ai quarti di finale, cancellando le residue chance di ripescaggio della nostra portacolori. Passando adesso alle finali serali del freestyle maschile, nei 57 kg il russo Nachyn Mongush si è imposto per manifesta superiorità sull’armeno Manvel Khndzrtsyan.

Nei 65 kg è stato il russo Ibragim Ibragimov a spuntarla sull’azero Ziraddin Bayramov, mentre il connazionale Inalbek Sheriev ha trionfato nei 70 kg regolando il giapponese Yoshinosuke Aoyagi. Il russo Magomed Magomaev si è messo al collo l’oro nei 79 kg superando nell’atto conclusivo l’azero Ashraf Ashirov, mentre nei 97 kg lo statunitense è salito sul gradino più alto del podio battendo in Finale il moldavo Radu Lefter.

Foto: Fijlkam