LIVE Virtus Bologna-Zalgiris, Eurolega basket in DIRETTA: inizia il cammino contro gli ostici lituani

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Zalgiris, match valido per la prima giornata dell’Eurolega 2023-2024! È tutto pronto per il debutto stagionale in Europa della squadra emiliana: la palla a due sarà alle ore 20:30 al PalaDozza, lo spettacolo non mancherà.

Per le V Nere, che sono reduci dal 14° posto ottenuto nella regular season dell’anno scorso, non si tratta di certo di un esordio semplice. Questo perché dall’altra parte ci sarà una squadra di ottimo livello, che, dopo il settimo posto conquistato nella passata stagione (poi è arrivata la netta sconfitta ai quarti di finale contro il Barcellona), proverà in ogni modo a cominciare subito con il piede giusto in questa nuova annata europea.

Per vincere, il nuovo coach Luca Banchi si affiderà principalmente a Tornike Shengelia, Daniel Hackett, Jordan Mickey e al veterano Marco Belinelli, ma attenzione anche a Isaia Cordinier, ai nuovi acquisti Achille Polonara e Ognjen Dobric (al rientro dopo l’infortunio alla caviglia subito nel corso della finale dei Mondiali), oltre al solito importantissimo Alessandro Pajola. Dall’altra parte, invece, coach Kazys Maksvyitis punterà molto su Keenan Evans, l’ala Brady Manek, il centro Danielius Lavrinovicius e il nuovo arrivato Naz Mitrou-Long (ex giocatore di Brescia e Milano).

È importante sottolineare che nel 2022 ci sono stati due scontri tra la Virtus Bologna e lo Zalgiris, e in entrambi i casi la vittoria è andata alla compagine lituana (per 68-65 in casa e per 87-77 a Bologna).

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Zalgiris, incontro valido per la prima giornata dell’Eurolega 2023-2024! La palla a due sarà questa sera alle ore 20.30 e noi vi terremo aggiornati su questo match a partire dalle ore 20:10: vietato mancare!

